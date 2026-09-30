SON DAKİKA: Polis memurunu darbederek öldürmüşlerdi... TÜVTÜRK istasyonundaki dehşette sanıkların yargılanmasına devam edildi

2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için Ankara Yenimahalle'deki TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu'na giden polis memuru Melih Okan Keskin, çalışanlarla yaşanan kavganın ardından hastaneye kaldırılmış, 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 4 sanık hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapis istenmişti. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müşteki taraf ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı celse arasında bilirkişi raporunun geldiğini söyleyerek, tanık dinleneceğini bildirdi.
ÜYE HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN SORU: "SEN DURUP DURURKEN KÜFÜR EDİYOR MUSUN?"
Söz hakkı verilen tanık H.Ç., sanıkların çalışma arkadaşları olduğunu belirterek, "Olay günü ofiste oturuyordum. Ses duyunca olay yerine gittim. Gittiğimde olay bitmişti ama personeller dışarıdaydı. Maktul küfür ediyordu. Personellere görev başına geçmelerini söyledim. Araç giriş çıkışlarını kapattırdım. Olay yerine güvenlik gönderdim." dedi. Üye hakimin yönelttiği "İnsan ne zaman küfür eder? Sen durup dururken küfür ediyor musun? Bu kadar olayın içinde sadece küfür mü duydun?" sorularına ise "evet" şeklinde cevap verdi.
Polis Memuru Melih Okan Keskin
"FİZİKSEL SALDIRISI OLMADI"
Amir yardımcısı olduğunu söyleyen diğer tanık B.G. ise, "Sanıklar çalışma arkadaşım. O gün her zamanki gibi işimizi yapıyorduk. Birisi arabasından frene basıyordu lambaları yanıyordu. 'Benim lambam yanıyor' diyordu sürekli. Aniden sinir patlaması yaşadı. Herhangi bir tartışma yaşamadık. 'Lambam yanıyor' diyerek bana küfür etti. Sanıklar da bunu duyunca müdahale ettiler. 'Karşında bayan var, biraz sakin' dediler. Bu sefer herkese küfür etti. Bana fiziksel saldırısı olmadı." ifadelerini kullandı.
"DAVRANIŞLARI POLİSE BENZEMİYORDU" SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Mahkeme başkanının "sen maktulün polis olduğunu biliyor musun?" sorusuna karşı tanık B.G., maktulün kendisine polis olduğunu söylemediğini belirterek, "Davranışları polise benzemiyordu" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine heyet, tanığa ölen kişiye saygısızlık etmemesi gerektiğini ve tanık olarak yorum yapmak hakkının bulunmadığını söyledi.
"OLAY CANSIZ MANKENLERLE CANLANDIRILSIN"
Müşteki avukatı, geçen celse tahliye edilen Murat Yıldırım'ın tekrardan tutuklanmasını talep ederek, olayın cansız mankenlerle canlandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Saruhan Atasoy'un avukatı ise maktulün kullandığı ilaçların olay anında tetikleyici bir etkisinin olup olmadığının Adli Tıp Genel Kurulunca araştırılmasını talep etti.