SON DAKİKA: Polis memurunu darbederek öldürmüşlerdi... TÜVTÜRK istasyonundaki dehşette sanıkların yargılanmasına devam edildi

"DAVRANIŞLARI POLİSE BENZEMİYORDU" SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Mahkeme başkanının "sen maktulün polis olduğunu biliyor musun?" sorusuna karşı tanık B.G., maktulün kendisine polis olduğunu söylemediğini belirterek, "Davranışları polise benzemiyordu" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine heyet, tanığa ölen kişiye saygısızlık etmemesi gerektiğini ve tanık olarak yorum yapmak hakkının bulunmadığını söyledi.

"OLAY CANSIZ MANKENLERLE CANLANDIRILSIN"

Müşteki avukatı, geçen celse tahliye edilen Murat Yıldırım'ın tekrardan tutuklanmasını talep ederek, olayın cansız mankenlerle canlandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Saruhan Atasoy'un avukatı ise maktulün kullandığı ilaçların olay anında tetikleyici bir etkisinin olup olmadığının Adli Tıp Genel Kurulunca araştırılmasını talep etti.