Adana’da polis merkezine silahlı saldırı düzenlemişti: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da 13 ay önce pompalı tüfekle polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen ve omzundan vurularak yakalanan Ramazan Dursun (21) hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğun görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim. Evden çıkarken anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı" dedi. Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçlar nedeniyle müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Dursun'un, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

POLİSLERE ATEŞ ETMEK İSTEDİ

Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat 2024 gecesi otopark kapısından giren Ramazan Dursun, pompalı tüfekle binaya ateş etti. Dursun, daha sonra tüfeğini polis memurları H.G. ve A.B.'ye doğrultup, tetiği çekti. Silahın tutukluk yaptığını anlayan polisler, Dursun'u tabancayla omzundan vurdu. Yaralı olarak kaçan Dursun, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yakındaki bir evin odunluğunda saklanırken, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Evinde yapılan aramada 'toplatma kararı' bulunan kitaplar ele geçirilirken, dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İŞİN ALTINDAN DEAŞ ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmada Dursun'un, Adana'da DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf T.'yi saldırıyı gerçekleştirdiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği tespit edildi. Evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede ise Dursun'un, Yusuf T. ile ziyaret sırasında çektirdiği fotoğraf ve DEAŞ propagandası içeren görüntüler bulundu. Ayrıca Dursun'un, polis merkezine saldırı girişiminden bir gün önce de haklarında 'DEAŞ' üyeliğinde adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü belirlendi.

"SİLAHLI SALDIRI YAPMAYI PLANLADIM"

Sanık Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis istenen Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğun görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

Duruşmaya avukatı ile katılan sanık Ramazan Dursun, polis merkezine tüfekli saldırıyı bekçileri korkutmak amacıyla yaptığını belirterek, "Mahallede gezerken bekçiler durdurup, kimlik sordu. Üzerimde olduğunu söyleyince çıkan tartışmada bekçiler bana vurdu. Çok zoruma gitti. Hurdacıdan bir tüfek alıp, içine fişek yerleştirdim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı" dedi. Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçlar nedeniyle müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Dursun'un, tutukluluk halinin devamına karar verdi.