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Giriş Tarihi: 1.3.2022 15:01 Son Güncelleme: 1.3.2022 15:02

Polis Numarası: Polis İmdat Telefon Numarası Kaçtır, Polis İmdat Numarası Değişti Mi?

Polis Numarası: Polis İmdat Telefon Numarası Kaçtır, Polis İmdat Numarası Değişti Mi?

Emniyet her ülke için olmazsa olmaz bir yapıdır. Ülke genelinde yaşanabilecek her türlü yolsuzluğa karşı asayişi sağlayabilmek için polis merkezleri kurulmuştur. Polisler vatandaşın daha iyi şekilde yaşayabilmeleri için büyük çaba harcamaktadırlar. Polis numarası bizlere küçük yaşlardan beri bilinmesi gereken önemli bir numara olarak öğretilmiştir. Öyle ki yoldan geçen herhangi bir çocuğu çevirip polis numarasını sorsanız sizlere çok rahatlıkla söyleyebilecektir. Ancak yine de özellikle yaşlıların bilememe ihtimali olabilmektedir. Bu içeriğimizde polis imdat numarası nedir ve polis hangi durumlarda aranır tüm detayları ile ele aldık.

Polis imdat hangi durumlarda aranır? Bu soru basit gibi görünebilen ancak çok önemli bir sorudur. Çünkü polis telefon numaraları birçok kişi tarafından gereksizce meşgul edilebilmekte bu da bazı işlerin akmasına sebep olabilmektedir. Polis her durumda değil acil ve şüpheli durumlarda aranmalıdır. Peki, polis imdatın telefon numarası kaçtır? Polis numarası değişti mi? İşte, tüm detaylar...

Polis numarası kaçtır?

Polis imdatın telefon numarası pek çok kişinin de hakim olduğu gibi 155 nolu telefondu. Çocukluktan beri ezberletilen en önemli numaralardan biri de 155'ti. Ancak bakanlığın yapmış olduğu yeni düzenleme ile polis telefon numarası da diğer bazı acil numaralar gibi 112 nolu acil durum çağrısına bağlanmıştır. Polis imdatı arayıp ihbarda bulunmak isteyenler 112 nolu telefon numarasını arayarak ilgili şikayetlerde bulunabilirler.

Polis imdat numarası değişti mi?

Polis imdat telefon numarasının değişip değişmediği sıklıkla tartışılmaktadır. İç İşleri Bakanlığının yapmış olduğu yeni düzenleme ile 155 polis imdat numarası yerine artık 112 nolu telefon aranacaktır. 112 nolu telefon arandıktan sonra ilgili kişiye hangi konu hakkında şikayet ve istekte bulunmak istediğinizi söyledikten sonra ilgili birimlere yönlendirmeler gerçekleşmektedir.

Polis İmdat numarası neden değişti?

Acil durumlarda tek bir merkez üzerinden servislere ulaşabilmek, acil çağrı halinde bütün ilgili servislerin koordineli şekilde hareket etmesi ve kurumlarda artan asılsız ihbardan kaynaklanan iş yükünü azaltmak amacıyla bazı acil durum numaraları tek bir merkezden hizmete girmiştir. Polis imdat da bu acil durum numaralarından biri olarak bu hizmete dahil edilmiştir.

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Polis Numarası: Polis İmdat Telefon Numarası Kaçtır, Polis İmdat Numarası Değişti Mi?
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