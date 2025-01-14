Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı desteğiyle Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu'nda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız bizzat yönetirken, operasyon sonrası uyuşturucu üretim imalathanesine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan baskınlarda, 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, boş kapsüller, hap basımında kullanılan makineler ve blister ambalaj malzemeleri ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi. Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."