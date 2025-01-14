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Giriş Tarihi: 14.1.2025 08:43 Son Güncelleme: 14.1.2025 08:47

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi ve uyuşturucu hap üretiminde kullanılan ekipman ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu üretimi yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız bizzat yönetirken uyuşturucu üretim imalathanesine giderek incelemelerde bulunarak ekiplere başarılarından dolayı teşekkür etti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı desteğiyle Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu'nda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız bizzat yönetirken, operasyon sonrası uyuşturucu üretim imalathanesine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan baskınlarda, 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, boş kapsüller, hap basımında kullanılan makineler ve blister ambalaj malzemeleri ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi. Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."

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Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
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