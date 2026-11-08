Polise direnip yakınları tarafından kaçırılmıştı! 89 suç kaydı olan şahıs dron destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı

18 AYRI DOSYADAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Emniyette yapılan sorgulamada Mert Y.'nin 18 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Bu dosyaların 10'unun 'Otodan hırsızlık', 4'ünün 'Oto hırsızlığı', 2'sinin 'Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı', birinin 'Motosiklet hırsızlığı', birinin ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından oluştuğu belirlendi. Mert Y.'nin, 'Oto hırsızlığı', 'Otodan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Açıktan hırsızlık', 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı' ve 'Yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan emniyete 89 geliş kaydı olduğu öğrenildi.