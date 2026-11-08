Polisin “dur” ihtarına uymadı! Arkadaşlarının gazına geldi: Kaçışın faturası ağır oldu

"DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI
Yanındaki arkadaşlarının gazına gelen sürücünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir süre devam eden kovalamaca, aracın ara sokakta durdurulmasıyla sona erdi. Polis ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü ve arkadaşını yakaladı.
O ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Kesilen cezanın ardından arkadaşlarının gazına geldiğini ancak faturayı tek başına ödemek zorunda kaldığını düşünen sürücü, arkadaşının cezaya ortak olmayacağını ifade ederek "Mustafa vermez" dedi. Sürücünün o anları kameraya yansıdı.