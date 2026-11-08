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Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:12

Polisin “dur” ihtarına uymadı! Arkadaşlarının gazına geldi: Kaçışın faturası ağır oldu

Bursa'da 1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarının gazına gelerek polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Ara sokakta yakalanan sürücüye yaklaşık 250 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Cezanın ardından arkadaşlarının kendisine destek olmayacağını düşünen sürücü, "Mustafa vermez" diyerek sitem etti. O anlar kameraya da yansıdı.

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Polisin dur ihtarına uymadı! Arkadaşlarının gazına geldi: Kaçışın faturası ağır oldu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde olay meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

"DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Yanındaki arkadaşlarının gazına gelen sürücünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir süre devam eden kovalamaca, aracın ara sokakta durdurulmasıyla sona erdi. Polis ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü ve arkadaşını yakaladı.

1,03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, FATURASI AĞIR OLDU

Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisten kaçması ve alkollü araç kullanması nedeniyle sürücüye yaklaşık 250 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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O ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kesilen cezanın ardından arkadaşlarının gazına geldiğini ancak faturayı tek başına ödemek zorunda kaldığını düşünen sürücü, arkadaşının cezaya ortak olmayacağını ifade ederek "Mustafa vermez" dedi. Sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Polisin “dur” ihtarına uymadı! Arkadaşlarının gazına geldi: Kaçışın faturası ağır oldu
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