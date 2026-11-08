Polisin “dur” ihtarına uymadı! Arkadaşlarının gazına geldi: Kaçışın faturası ağır oldu

1,03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, FATURASI AĞIR OLDU

Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisten kaçması ve alkollü araç kullanması nedeniyle sürücüye yaklaşık 250 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.