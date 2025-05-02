Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan CHP’nin otobüs sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! “Milletvekilleri yola devam etmemi söyledi”

Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren trafik şube müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim" dedi. Şüpheli G.G. ayrıca, emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığını söyledi.