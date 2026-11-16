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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Polisin şüphesi infaz planını bozdu

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polisin şüphesi infaz planını bozdu
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Kağıthane'de polis ekiplerinin geçtiğimiz 4 kasım günü şüphe üzerine durdurduğu ikiz plakalı panelvan, yeni nesil suç örgütünün tasarladığı yönelik bir infaz planını bozdu. Kamera kayıtlarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele ve Kağıthane Asayiş ekipleri, panelvanın yakınında park halinde duran ikiz plakalı bir cipteki şüphelinin 3 gün boyunca araçtan hiç çıkmadan çevreyi gözetlediğini ve yemek siparişlerini dahi aracına istediğini belirledi. Hedef aldığı bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu saptanan tetikçi, ortak operasyonla yakalandı. Cipte yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka ele geçirildi. Yeni nesil suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#KAĞITHANE
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Polisin şüphesi infaz planını bozdu
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