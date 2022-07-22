Polislik taban puanları 2022! PMYO Polislik taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları belli oldu mu?

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

PMYO 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alımında Başvurular için ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 (iki yüz elli) puan alınmış olması gerekiyordu.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

POLİSLİK TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 PMYO polis alımı ilanının, YKS tercihleri ile yakın tarihler içerisinde yayınlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite tercihleri 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda PMYO taban puanları ve kontenjanlarının temmuz ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.