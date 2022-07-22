Haberler Yaşam Haberleri Polislik taban puanları 2022! PMYO Polislik taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:15

Polislik taban puanları 2022! PMYO Polislik taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları belli oldu mu?

Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak görevlendirilecek adaylar polislik taban puanları araştırması yapıyor. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite tercihleri 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda PMYO taban puanları ve kontenjanlarının temmuz ayının sonlarına doğru sorgulama arttı. Peki Polislik taban puanları 2022 ne zaman açıklanır, PMYO Polislik taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları belli oldu mu?

Polislik taban puanları 2022! PMYO Polislik taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları belli oldu mu?

Polislik taban puanları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan duyuruda Polis Meslek Yüksekokullarına (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Peki Polislik taban puanları 2022 ne zaman açıklanır, PMYO Polislik taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları belli oldu mu?

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

PMYO 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alımında Başvurular için ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 (iki yüz elli) puan alınmış olması gerekiyordu.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

POLİSLİK TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 PMYO polis alımı ilanının, YKS tercihleri ile yakın tarihler içerisinde yayınlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite tercihleri 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda PMYO taban puanları ve kontenjanlarının temmuz ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

POLİSLİK TABAN PUANLARI

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270

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Polislik taban puanları 2022! PMYO Polislik taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları belli oldu mu?
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