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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza
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Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. 335 bin TL ceza kesilen genç, miktarı öğrenince "Dershane param gitti" diyerek sinir krizi geçirdi. Olay, merkez Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, Y.K. yönetimindeki hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda yakalandı.

Trafik ekiplerinin incelemesinde sürücünün ehliyetinin kullandığı aracı sürmeye yetersiz olduğu belirlendi. Y.K.'ya ilgili trafik ihlalleri nedeniyle toplam 335 bin TL idari para cezası kesildi.

'DERSHANE PARAM GITTI'
Ceza makbuzunu imzaladığı sırada miktarı öğrenen genç, "Dershane param gitti" diyerek sinir krizi geçirdi. Ekiplerin güçlükle sakinleştirdiği sürücü, işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

#KAYSERİ
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza
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