SANAL DEVRİYE YAKALATTI



Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında izine ulaşırken şahsın E.Ç. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde sürücünün, polisten kaçtığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anları kask kamerasıyla kayda aldığı, ardından bu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tespit edildi.



YAKALANAN ŞÜPHELİYE 557 BİN 662 TL CEZA KESİLDİ



E.Ç. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Halkalı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahsa ayrıca ilgili trafik maddelerince toplam 557 bin 662 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, olayda kullanılan plakasız motosiklet 180 gün süreyle trafikten men edildi.