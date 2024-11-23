Polisten suç örgütlerine nefes kesen operasyon: “Kuyu” operasyonunda 50 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışmalarıyla başarıya ulaştı. İstanbul, Bursa ve Antalya'da B.G.'nin (yurt dışı firari), İzmir'de O.Ç.'nin, Denizli'de A.K.'nin, Balıkesir'de Z.U.T. ve F.T.'nin (yurt dışı firari), Yalova'da ise Ü.B.'nin elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ KATALOĞU KABARIK

Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik ve şantaj gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.

SİLAHLAR, UYUŞTURUCU VE ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 43 adet ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici/delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ DURMAKSIZIN SÜRECEK"

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenlere asla tahammülümüz yok. Polisimiz kararlı mücadelesini azimle sürdürecek" ifadelerini kullandı.