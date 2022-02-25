TORUN KENTİNDE "PUTİNSİZ UKRAYNA" SLOGANLARI

Dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı gösteriler düzenlendi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi. Polonya'nın başkenti Varşova'da, Rusya Büyükelçiliği önünde Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi. Bu protestonun ardından akşam saatlerinde Polonya'nın Torun kentinde de yaşanılan bu savaşa karşı protesto düzenlendi. Uzun kuyruk oluşturan tepkili grubun Ukrayna, Polonya ve AB bayrağı taşıdığı görüldü.

Kalabalık grup "Putinsiz Ukrayna" sloganları attı ve savaş karşıtı pankartlar açtı.

Polonya’da, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline protesto! | Video