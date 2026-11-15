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Giriş Tarihi: 15.11.2026 20:54 Son Güncelleme: 15.11.2026 21:01

Polonyalı turist sırra kadem bastı! 4 gündür haber alınamıyor: Ailesinden yardım çağrısı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 53 yaşındaki Polonyalı turist Robert Bąk, cep telefonunu otelde bırakarak ortadan kayboldu.

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Polonyalı turist sırra kadem bastı! 4 gündür haber alınamıyor: Ailesinden yardım çağrısı
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Antalya'ya 31 Ekim'de tatil için gelen Polonya vatandaşı Robert Bąk, konakladığı tatil köyünden, 4 Kasım'da ailesiyle yaptığı WhatsApp görüşmesinin ardından kayıplara karıştı. 11 Kasım'daki dönüş uçağı için ayarlanan havalimanı transferine katılmayan turistin cep telefonunun kaldığı otel odasında bulunduğu öğrenildi.

Kayıp turistin kardeşi Grzegorz Bąk, durumu Polonya Büyükelçiliği aracılığıyla İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdiklerini belirterek, özellikle 4 ile 11 Kasım tarihleri arasında Okurcalar ve İncekum sahil şeridinde, restoranlarda ya da toplu taşımada kardeşini gören vatandaşlara çağrıda bulundu. 80 yaşındaki hasta babasının bakımını üstlenen Robert Bąk'ın bulunması için ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.

Yetkililer ve aile, kayıp turistin izine rastlayan ya da bilgi sahibi olan kişilerin vakit kaybetmeden İncekum Jandarma Karakolu'na veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANTALYA #ALANYA #POLONYA
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Polonyalı turist sırra kadem bastı! 4 gündür haber alınamıyor: Ailesinden yardım çağrısı
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