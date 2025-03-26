Pompacıyla kavga eden alkollü sürücü aracıyla akaryakıt istasyonuna daldı

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda pompacı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek akaryakıt pompalarının bulunduğu alana aracıyla daldı. Aracını akaryakıt istasyonu çalışanlarının üzerine sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Minibüs şoförü K.L. adeta ortalığı savaş alanına çevirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Akaryakıt istasyonunun savaş alanına döndüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün tartıştığı anlar ve aracını istasyon içinde etrafa sürerek çarpması yer aldı.

BENZİN ALMAYA GELDİ, DEHŞETİ YAŞADI



Olay sırasında benzin almak için akaryakıt istasyonuna gelen motosiklet sürücüsü I.G. dehşet anlarını anlattı. Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G., "Benzin almak için akaryakıt istasyonuna geldim. Burada iki şahıs şiddetli bir şekilde tartışıyordu. Motorum park halindeydi, alışveriş için içeriye girdim. Yaklaşık 2-3 dakika sonra dışarı çıktığımda motorum minibüsün altındaydı. Şikayetçi oldum, böyle şoförlerin direksiyon başına geçmemesi lazım. Ve alkollü olduğunu öğrendim üstelik. Hak ve hukukumu arayacağım, birinin canına da bir şey gelebilirdi, çok şükür gelmedi. Ama böyle şoförler araç başına geçmesin" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.