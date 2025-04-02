‘Portakal Çiçeği’nin konuğu çocuklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamına alınan ve bu yıl "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan'da Adana'da gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor. Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek olan karnaval, çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinliklerde, ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur "Festivalde 400 ton et tüketilecek" dedi.