Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

Birçok kişinin sofrasında eksik etmediği narenciyeleri vitamin miktarında geride bırakan yabani bir meyve, C vitamini tahtının yeni sahibi oldu. Peki, portakaldan 8 kat daha fazla vitamin barındıran bu besin hangisi ve vücuda ne gibi faydalar sağlıyor?
Yıllardır C vitamini deposu olarak bilinen portakal ve mandalina, sanılanın aksine bu alanda zirvede yer almıyor. Doğada kendiliğinden yetişen yabani kuşburnu, barındırdığı yüksek vitamin oranıyla narenciye türlerine büyük bir fark atıyor. 100 gram portakalda yaklaşık 53 miligram C vitamini bulunurken, aynı miktardaki yabani kuşburnunda bu oran tam 426 miligram seviyesine ulaşıyor.
Sadece C vitamini açısından değil, genel besin değerleri bakımından da oldukça zengin olan yabani kuşburnu tam bir şifa deposudur. 100 gram yabani kuşburnunun öne çıkan besin içerikleri şunlardır:
C Vitamini: 426 mg
Lif: 24 gram
E Vitamini: 5,8 mg
Kalsiyum: 169 mg
Diğer Bileşenler: A vitamini, güçlü antioksidanlar ve likopen
Yüksek C vitamini içeriği sayesinde yabani kuşburnu, bağışıklık hücresi aktivitesini destekleyerek kış enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Aynı zamanda içerdiği yüksek lif oranı sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, likopen ve E vitamini gibi bileşenler hücresel yenilenmeyi destekler ve cilt sağlığına katkı sağlar.
Kuşburnundan maksimum vitamin verimi almak için doğru hazırlama teknikleri büyük önem taşır. Yüksek ısı ve uzun süreli kaynatma işlemleri C vitamininin bir kısmının kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşburnunu çok yüksek sıcaklıklarda uzun süre kaynatmak yerine, ılık suda demleme yöntemiyle çay olarak tüketmek veya taze özünü değerlendirmek vitamin kaybını en aza indirir.
Bitki Çayı: Kurutulmuş veya ezilmiş kuşburnu meyvelerini sıcak suda 10-15 dakika demleyerek tüketebilirsiniz.
Marmelat ve Özler: İlave şeker içermeyen doğal kuşburnu marmelatlarını kahvaltılarda tercih edebilirsiniz.