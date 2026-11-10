Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

TÜKETİRKEN DOĞRU YÖNTEMİ SEÇİN

Kuşburnundan maksimum vitamin verimi almak için doğru hazırlama teknikleri büyük önem taşır. Yüksek ısı ve uzun süreli kaynatma işlemleri C vitamininin bir kısmının kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşburnunu çok yüksek sıcaklıklarda uzun süre kaynatmak yerine, ılık suda demleme yöntemiyle çay olarak tüketmek veya taze özünü değerlendirmek vitamin kaybını en aza indirir.