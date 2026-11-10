Haberler Yaşam Haberleri Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:14 Son Güncelleme: 10.11.2026 16:24

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

Bağışıklık sistemini güçlendirmek denildiğinde akla ilk gelen portakal ve mandalina zirvedeki yerini kaybetti. Yapılan araştırmalar, doğada bulunan bir meyvenin narenciyelerden yaklaşık 8 kat daha fazla C vitamini içerdiğini ortaya çıkardı. İşte C vitamini deposu o şifalı besin...

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SUNA TAŞDEMİR SUNA TAŞDEMİR Yaşam
Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklardan korunmak ve vücut direncini artırmak isteyenler C vitamini zengini besinlere yöneliyor. Yıllardır portakal ve mandalina bu alanda en güçlü kaynaklar olarak bilinse de, yapılan incelemeler ezber bozan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

Birçok kişinin sofrasında eksik etmediği narenciyeleri vitamin miktarında geride bırakan yabani bir meyve, C vitamini tahtının yeni sahibi oldu. Peki, portakaldan 8 kat daha fazla vitamin barındıran bu besin hangisi ve vücuda ne gibi faydalar sağlıyor?

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

NARENCİYELERİ GERİDE BIRAKAN MUCİZE BESİN

Yıllardır C vitamini deposu olarak bilinen portakal ve mandalina, sanılanın aksine bu alanda zirvede yer almıyor. Doğada kendiliğinden yetişen yabani kuşburnu, barındırdığı yüksek vitamin oranıyla narenciye türlerine büyük bir fark atıyor. 100 gram portakalda yaklaşık 53 miligram C vitamini bulunurken, aynı miktardaki yabani kuşburnunda bu oran tam 426 miligram seviyesine ulaşıyor.

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Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

YABANİ KUŞBURNUNUN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Sadece C vitamini açısından değil, genel besin değerleri bakımından da oldukça zengin olan yabani kuşburnu tam bir şifa deposudur. 100 gram yabani kuşburnunun öne çıkan besin içerikleri şunlardır:

C Vitamini: 426 mg

Lif: 24 gram

E Vitamini: 5,8 mg

Kalsiyum: 169 mg

Diğer Bileşenler: A vitamini, güçlü antioksidanlar ve likopen

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

VÜCUT SAĞLIĞINA VE BAĞIŞIKLIĞA FAYDALARI

Yüksek C vitamini içeriği sayesinde yabani kuşburnu, bağışıklık hücresi aktivitesini destekleyerek kış enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Aynı zamanda içerdiği yüksek lif oranı sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, likopen ve E vitamini gibi bileşenler hücresel yenilenmeyi destekler ve cilt sağlığına katkı sağlar.

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

TÜKETİRKEN DOĞRU YÖNTEMİ SEÇİN

Kuşburnundan maksimum vitamin verimi almak için doğru hazırlama teknikleri büyük önem taşır. Yüksek ısı ve uzun süreli kaynatma işlemleri C vitamininin bir kısmının kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle kuşburnunu çok yüksek sıcaklıklarda uzun süre kaynatmak yerine, ılık suda demleme yöntemiyle çay olarak tüketmek veya taze özünü değerlendirmek vitamin kaybını en aza indirir.

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

GÜNLÜK BESLENMEYE NASIL DAHİL EDİLİR?

Bitki Çayı: Kurutulmuş veya ezilmiş kuşburnu meyvelerini sıcak suda 10-15 dakika demleyerek tüketebilirsiniz.

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

Marmelat ve Özler: İlave şeker içermeyen doğal kuşburnu marmelatlarını kahvaltılarda tercih edebilirsiniz.

Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!

Soğuk Demleme: C vitaminini tam korumak için oda sıcaklığındaki suda bekletilerek hazırlanan soğuk infüzyon yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Portakalın pabucunu dama attı: C vitamininde zirve değişti!
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