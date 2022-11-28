Poyraz da ikizi gibi koşmak istiyor

Suluova ilçesinde yaşayan belediyede görevli Yunus Emre ve ev hanımı Fadime Öztürk 2020 yılında tek yumurta ikizleri Poyraz Erim ve Rüzgar Emre'yi kucaklarına almanın sevincini yaşadı. 6,5 aylık hamileyken dünyaya gelen prematüre ikizlerden Poyraz Erim'in 5 aylık olduktan sonra hareketlerinde kısıtlılık olmaya başladı. Durumu fark eden çocuklarını hastaneye götürdü. Birçok yerde yapılan tetkikler sonucunda küçük Poyraz'a beyin felci teşhisi konuldu. Şuan bacaklarını ve sağ kolunu kullanamayan Poyraz Erim, haftanın 5 günü fizik tedavi görürken, tedavisi içinde Ankara'ya gidiyor. Kardeşi böyleyken Rüzgar Emre'nin ise herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor.

'İKİSİNİ KOŞARAK GÖRMEK İSTİYORUM'

4 çocuk annesi Fadime Öztürk duygularını SABAH'a anlattı. Diğer çocuklarında herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığına dikkat çeken Öztürk, "Poyraz'daki değişimleri 5 aylık olduktan sonra fark ettik. Daha sonra beyin felcine bağlı olarak bacaklarını ve sağ kolunu kullanamamaya başladı. Bunun doğuştan olduğunu genellikle de anne karnında olduğu söyleniyor. Erken doğması, prematüre olması gibi birçok neden buna etkenmiş. Poyraz çok akıllı bir çocuk. Her şeyi çok güzel anlayabiliyor, cevap verebiliyor. Ama kardeşi Rüzgar koşup oynadıkça o üzülüyor. Onu öyle görünce Rüzgar'da üzülüyor.





Birkaç dakika oturduğu zaman hemen canı yanıyor. Benim için Poyraz bambaşka. Onu koşarken görmekten başka bir isteğim şok. İkizlerimin beraber koştuklarını görmek istiyorum. Sürekli olarak fizik tedavi görüyor, Ankara'ya gidip tedavimizi alıyoruz. Birini aksattığımızda bile Poyraz ağrıdan duramıyor, uyuyamıyor. Maddi anlamda da bizi çok zorluyor. Elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz ama yetemiyoruz. Doktorlar tedavisini düzenli aldığı taktirde düzelebileceğini söylüyor. Tek isteğimiz ve arzumuzda bu yönde" dedi.