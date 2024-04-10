Prag Gençlik Festivali’ne Türk şarkıları damga vurdu

14 farklı ülkeden gençlik korolarının katıldığı Çekya'nın başkenti Prag'daki Young Bohemia Prag Festival'ine Türk şarkıları damga vurdu. Türkiye'den katılan liseli gençler Avrupalılara müzik ziyafeti yaşattı. Festivale katılan Özel SEV Ortaokulu'nun 45 kişilik korosu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazılan "Parla Marşı"nın yanı sıra "Çayır Çimen Geze Geze" ve "Kâtibim" şarkılarını seslendirdi.Avrupa'nın gözde şehirlerinden Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen uluslararası müzik festivalinde Türk melodileri yükseldi. Avrupa'nın kültürel açıdan en kapsayıcı etkinliklerinden biri olan, dünya çapında üne sahip "Young Bohemia Prague Festival", 8 ila 26 yaş arası gençlere yeteneklerini duyurma imkânı sunuyor. Festival bu yıl da büyük ilgi gördü ve genç yetenekleri ağırladı. Almanya, İngiltere, Amerika, Japonya ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 14 farklı ülkeden gelen koroların arasında Türkiye'den Özel SEV Ortaokulu'nun 45 kişilik korosu da yer aldı.Türkiye'den katılan tek okul olan Özel SEV Ortaokulu korosunun uluslararası festivalde seslendirdiği parçalar büyük beğeni topladı. Özel SEV Ortaokulu'ndan bir öğrencinin Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımızı anlatan konuşmasının ardından, koro tarafından "Parla Marşı" seslendirildi. Öğrenciler ayrıca "Mavi Gezegen", "Üsküdar'a Giderken", "Çayır Çimen Geze Geze" ve "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" şarkılarını da söylediler.