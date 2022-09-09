Prens Charles ne zaman taç giyecek? Kral 3. Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak?

Kraliçe öldü ve yeni kral İngiltere'yi yönetmek için tahta çıktı. Kral 3. Charles, bundan sonra İngiltere'yi yönetecek. Kral olsa da henüz tacını giymiş değil. Birçok kişi, bu tarihi ana tanık olmak için Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak? sorusunu yöneltiyor. Kral olma ve taç giyme aynı günler içinde olmadığını hatırlatmak lazım. Peki, Prens Charles ne zaman taç giyecek? İşte detaylar...