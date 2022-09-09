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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:55

Prens Charles ne zaman taç giyecek? Kral 3. Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak?

Her ne kadar hala Prens Charles diyorsak da artık kendisinin ismi Kral 3. Charles oldu. Annesinin ölümüyle birlikte oğlu 73 yaşında kral oldu. Kraliyet meraklıları, ? Kral 3. Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak, Prens Charles ne zaman taç giyecek gibi soruları yöneltiyor. Hemen kral olsa dahi töreni için bir süre daha vakit var. Peki, Prens Charles ne zaman taç giyecek? İşte yeni kral hakkında merak edilenler ve detaylar…

Prens Charles ne zaman taç giyecek? Kral 3. Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak?

Kraliçe öldü ve yeni kral İngiltere'yi yönetmek için tahta çıktı. Kral 3. Charles, bundan sonra İngiltere'yi yönetecek. Kral olsa da henüz tacını giymiş değil. Birçok kişi, bu tarihi ana tanık olmak için Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak? sorusunu yöneltiyor. Kral olma ve taç giyme aynı günler içinde olmadığını hatırlatmak lazım. Peki, Prens Charles ne zaman taç giyecek? İşte detaylar...

KRALİÇE HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından yeni kral 73 yaşındaki Prens Charles oldu. Ülkede 12 gün yas ilan edilecek.

KRAL CHARLES TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Prens Charles, Elizabeth'in ölümünden sonra direkt olarak kral ilan edildi. Böylece Charles bir süredir zaten kral unvanını kullanıyor. Londra'daki St. James's Sarayı'nda kral ilan edilen Charles, taç giyme töreni bir süre daha olmayabilir.

Henüz ne zaman taç giyme töreni yapılacağı bilinmezken, İkinci Elizabeth 6 Şubat 1952 tarihinde Kraliçe olmasına rağmen taç giyme töreni 2 Haziran 1953 tarihinde gerçekleşti.

YENİ KRALİÇE KİM OLDU?

Prens Charles'ın artık Kral olmasıyla birlikte, yeni kraliçe de belirlendi. Kral Charles'ın eşi Camilla, ilk başta Prenses olarak anılacaktı. Fakat 2. Elizabeth'in 70. Yıldönümü nedeniyle yayımlandığı mesajında, Camilla'nın Kraliçe Konsort olarak bilinmesinin içten dileği olduğu söylendi.

PRENS CHARLES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

III. Charles (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor d. 14 Kasım 1948), Birleşik Krallık ve Commonwealth bölgesi üyesi 14 ülkenin kralıdır.

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Prens Charles ne zaman taç giyecek? Kral 3. Charles taç giyme töreni ne zaman yapılacak?
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