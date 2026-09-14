Prof. Dr. Ali Murat Kırık SABAH'a açıkladı! Algoritmalar aramalarımızı nasıl yönlendiriyor? "Yankı odası" riski büyüyor

İnternette yapılan her arama, izlenen her video ve sosyal medyada geçirilen her dakika dijital bir iz bırakıyor. Kullanıcıların hangi içeriklere tıkladığı, ne kadar süreyle izlediği, hangi hesapları takip ettiği ve hangi aramaları yaptığı gibi davranışlar algoritmalar tarafından değerlendiriliyor. Bu veriler, kullanıcının karşısına çıkarılacak içeriklerin belirlenmesinde kullanılıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, algoritmaların internet deneyiminin görünmeyen belirleyicilerinden biri haline geldiğini belirtiyor. Kırık, "Kullanıcı çoğu zaman yalnızca bir arama yaptığını veya sosyal medyada gezindiğini düşünüyor. Ancak arka planda davranışları analiz ediliyor ve karşısına hangi içeriğin çıkarılacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor. Dolayısıyla kullanıcı sadece içerik tüketmiyor, aynı zamanda algoritmanın oluşturduğu bir bilgi ortamının içerisinde hareket ediyor" dedi.