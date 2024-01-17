Haberler Yaşam Haberleri Prof. Dr. Canan Karatay'ı da dolandırmıştı! O zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:31

Prof. Dr. Canan Karatay'ı da dolandırmıştı! O zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelilerden biri olduğu ortaya çıktı.

DHA
Prof. Dr. Canan Karatay’ı da dolandırmıştı! O zanlı Şanlıurfa’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel haraket polislerinin de destek verdiği operasyonda; 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından aranan 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, 2013'te Prof. Dr. Canan Karatay'ın 50 bin dolar ve 10 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 1'i olduğu ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Pakistan'dan İran'a: "Hava saldırılarının" ciddi sonuçları olur
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Kartal, Eyüpspor’u 4 golle saf dışı bıraktı…
CHP'de Lütfü Savaş krizi büyüyor! Aday adaylarından sert tepki: Hatay halkı hesap sormayı bilir
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e "PKK" tepkisi!
İstanbul’un kayıp beş yılı
İran Takiye Cumhuriyeti
Bakan Fidan duyurdu: Türkiye ile Japonya arasında Gazze konusunda işbirliği
Bunun sırrı nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Canan Karatay'ı da dolandırmıştı! O zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA