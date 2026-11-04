Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ahmed Lütfi Efendi sadece bir tarihçi değildi

Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Yayınevi iş birliğiyle düzenlenen ''Dört Padişah Bir Tarihçi: Vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi Sempozyumu'' İstanbul Atatürk Kültür Merkez'inde gerçekleştirildi. Sempozyumda II. Mahmut döneminden V. Murad dönemine kadar 41 yıl resmi tarihçilik yapan Ahmed Lütfi Efendi'nin hayatı, eserleri ve Osmanlı tarih yazıcılığına olan katkıları konu alındı. Programa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Tarihçi ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Vahdettin Engin başta olmak üzere çok sayıda tarihçi ve akademisyen katıldı.

PANEL VE OTURUMLAR YAPILDI

Pelin Çift moderatörlüğünde yapılan panele; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Yılmaz, MSÜ Rektörü ve Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ahmed Lütfi Efendi'nin torunu Tarihçi M. Berke Merter ve Prof. Dr. Mehmet Emin Okur katıldı. Panelin ardından Prof. Dr. Coşkun Yılmaz başkanlığında oturum düzenlendi.

'TARİHÇİNİN İDARECİLİK YAPMASI LAZIM'

Oturumda konuşan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, vefatının 119. yılında Ahmed Lütfi Efendi'yi anarak hayatı ve eserlerine övgülerde bulundu. Afyoncu, Ahmed Lütfi Efendi'yi sadece tarihçi kimliğiyle tanıtmayarak, devlet adamı kimliğini de öne çıkardı. Afyoncu "Bir tarihçinin mutlaka idarecilik yapması lazım. O sorumluluğun ve devlet mekanizmasının nasıl işlediğini görmesi lazım'' dedi.

'GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE YAYINLANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Afyoncu, "Ahmet Lütfi Efendi devletin tarihçisidir. 41 yıl resmi devlet tarihçiliği görevinde bulunmuştur. Bu yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı yıllarıdır. Ahmet Lütfi Efendi'nin en büyük şanssızlığı Ahmed Cevdet Paşa gibi tarihçi ve alim bir zâttan sonra gelmesidir. Bugüne kadar Cevdet Paşa'nın gölgesinde kalmıştır. Eseri de 19. yüzyılı çalışanlar için kesinlikle kullanılması gereken bir eserdir. Eserin günümüz Türkçesiyle yayınlanması geniş okuyucu kitlesi için son derece önemli" dedi. Afyoncu, Osmanlı dönemi eserlerinin sadeleştirilerek günümüz Türkçesi ile yayınlanması gerektiğini belirterek bu konuya dikkat çekti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör