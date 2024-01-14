Kartepe İlçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan Başer ailesinin mensuplarından Prof. Dr. Faruk Beşer vefat etti. AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyesi Sadık Beşer'in de abisi olan Faruk Beşer'in, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlandığı ve ağır bir Covid geçirdiği öğrenildi. 2 hafta devam eden rahatsızlığı sonrası, damarlarına 5 stent takılan Başer, beynine pıhtı atması sonucu kısmı felç geçirdi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Başer, akşam saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

OĞLU DUYURDU

Faruk Beşer'in vefatını, oğlu Mustafa Sabri Beşer duyurdu. Faruk Beşer'in cenazesi, bugün (14 Ocak Pazar) Kartepe Maşukiye Değirmenbaşı camiine ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

FARUK BEŞER KİMDİR?

1952 Trabzon doğumlu. İlkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulunda, liseyi Yozgat İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında İslâm Hukuku dalında "İslâm'da Sosyal Güvenlik" adlı teziyle doktor oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak sekiz sene muhtelif görevlerde bulundu. Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalıştı. 1986-1993 yılları arasında İlmî Araştırmalar Merkezinde kurucu müdür olarak çalıştı. 1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine öğretim üyesi olarak gitti ve orada iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu. Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu. Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı. 1999-2000 yılları arasında 6 ay ABD University of Pittsburgh'ta Visiting Professor olarak görev yaptı. Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.