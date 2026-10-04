Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye veda: Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı’nda defnedildi!

'DERSLERİNİZİ UNUTMAYACAĞIZ SİZİ SAYGIYLA UĞURLUYORUZ'

Çelik, "Çok yakın zamanda bir değişiklik oldu biliyorsunuz, herhangi bir kavramı sorduğunuzda Google'a sizi bir felsefe sözlüğüne yönlendirirken artık sizi oraya yönlendirmiyor. Sizi doğrudan yapay zekasına yönlendiriyor ve siz o sözlükte öğrenmeniz gerekeni aslında filtrelenmiş ve yapılandırılmış bir şekilde görüyorsunuz. Onun için insanla değer arasındaki ilişki bugün daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Onun için iyi ki siz hocalarımız varsınız, iyi ki hocaların hocası İoanna hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk. Çok üzgünüz, çok büyük bir kayıp ama belki de vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, ey öğrencilerim, ey kardeşlerim, ey evlatlarım, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız" diye konuştu.

'KUÇURADİ'Yİ KAYBETMENİN TARİFSİZ ACISINI YAŞIYORUZ'

Maltepe Üniversitesi Rektör vekili Prof. Doktor Yusuf Aksar ise, "Üniversitemizde lisans ve lisansüstü programlarımızda felsefe, insan hakları, adalet ve etik konularına yön veren çalışmaları ile uzun yıllar hizmet veren değerli hocamız Kuçuradi'yi kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. O, yalnızca bir filozof değil, felsefeyi hayatın içine taşıyan, insan olmanın ve insan kalmanın en büyük erdem olduğunu savunan, adeta Yunus Emre'nin 'İnsanı insan olduğu için sevmeyi' şiar edinen anlayışının günümüz dünyasındaki en önemli temsilcilerinden birisiydi. Bizler Maltepe Üniversitesi ve Marmara Eğitim Kurumları ailesi olarak hocaların hocası Kuçuradi hocamızla aynı kampüsü paylaşmaktan, onun adalet, insan hakları ve etik alanlarındaki çalışmalarından feyz almaktan her zaman onur duyduk, şeref duyduk.Hocamızın bizlere bıraktığı insan sevgisi mirasının, üniversitemizin düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel mottosuyla her daim yaşayacağına olan inancım tamdır.4 Ekim 1936'da dünyaya gelen ve bugün 4 Ekim 2026'da doğum günüyle aynı günde aramızdan ayrılıp ahirete irtihal eden değerli hocamız, son nefesine kadar bıraktığı eserleri, yetiştirip önderlik ettiği nesiller ve örnek kişiliğiyle daima saygı, minnet ve rahmetle anılacaktır" dedi.