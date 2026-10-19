Prof. Dr. Timuçin Çil: Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır: “Erken tanı, tedavi sürecinde büyük fark yaratır”

Meme kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Timuçin Çil, kadınların kendi vücutlarını tanımalarının ve memelerinde meydana gelen değişiklikleri önemsemelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Çil, "Memede veya meme başında şekil değişikliği, ciltte kızarıklık ya da çekilme, ele gelen kitle, meme başında içe çekilme veya olağan dışı akıntı gibi belirtilerin fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelme. Kesin değerlendirme için hekim muayenesi mutlaka yaptırılmalı" dedi.

"40-69 YAŞ KADINLARA İKİ YILDA BİR ÜCRETSİZ MAMOGRAFİ TARAMASI SUNULUYOR"

Meme kanseriyle mücadelede yalnızca belirtilerin ortaya çıkmasını beklemenin yeterli olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Timuçin Çil, yaşa ve kişisel risk durumuna uygun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını önerdi. Prof. Dr. Çil, "Türkiye'deki ulusal tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması sunuluyor. Aile öyküsü ve kişisel risk faktörleri bulunan kadınların ise tarama ve kontrol takvimlerini hekimleriyle birlikte belirlemeleri önem taşıyor. Kendi kendine meme muayenesi ve vücuttaki değişikliklerin farkında olmak da meme sağlığı konusunda bilinçlenmenin önemli bir parçası. Ancak bu uygulamalar, hekim muayenesinin ve önerilen görüntüleme yöntemlerinin yerine geçmiyor" ifadelerini kullandı.

"ERKEN TANI, TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRABİLİR"

Meme kanseri farkındalığının yalnızca Ekim ayıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Timuçin Çil, kadınların sağlıklarını ertelememeleri, düzenli kontrollerini yaptırmaları ve tarama imkanlarından yararlanmaları gerektiğine dikkat çekti. Meme kanserine karşı mücadelenin en güçlü adımlarından birinin bilinçlenmek ve erken harekete geçmek olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, "Unutulmamalıdır ki meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını artırabilir. Sağlığınız için kontrollerinizi ertelemeyin, farkındalığınızı artırın ve sevdiklerinizi de bilinçlendirin diye konuştu.