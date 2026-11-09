Prof. Engin Deniz Akarlı vefat etti

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Osmanlı tarihi, hukuk ve iktisat tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan, 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı, 81 yaşında İstanbul'un Etiler semtindeki evinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Akarlı için 10 Kasım'da (yarın) Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı 20 Kasım'da saat 14.00'te, Gülhane Parkı'nın içinde bulunan ve asıl adı Alay Köşkü olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenecek programda yad edilecek.