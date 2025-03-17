‘Profesör’ jandarma

Niğde'nin Bor ilçesinde mumya satmaya çalışan 7 kişinin, jandarmanın kendisini "Profesör" olarak tanıtıp, alıcı kılığına girmesiyle yakalandığı ortaya çıktı.SABAH, gizemini koruyan Niğde'deki mumya olayındaki tüm detaylara ulaştı. Soruşturma dosyasına göre, define meraklısı kuaförler Ruhi Gökmen ve İsmail Erin ile esnaf Mehmet Azak, bir yıl önce, altında Tyana Antik Kenti bulunan Kemerhisar kasabasındaki bir tarlada, 1,5 - 2 metre derinlikte mumya buldu.Mumyayı çıkaran 3 arkadaş, galerici Hakan Gök'ün dedesinden kalan Tepe Mahallesi'ndeki kimsenin yaşamadığı eve götürdü. Öğrenci Kaan Akdoğan, oto elektrik ustası Hacı Oğuz ve çiftçi Şahin Karataş'ın da dahil olduğu grup, mumyayı bir süre evin içerisinde, daha sonra da bahçesindeki fosseptik çukurunda sakladı.Bu arada 7 arkadaş mumyaya müşteri aramaya başladı. Durumu öğrenen jandarma, profesör kılığında grupla irtibata geçti. Mumyaya bir milyon dolar isteyen grup, profesör sandıkları jandarmaya görüntülerini gönderdi. Jandarma da "Mumyayı görelim, fiyatta anlaşırız" yanıtını verdi. Bunun üzerine "Profesör" jandarmayı mumyanın bulunduğu eve götüren grup, yakayı ele verdi.