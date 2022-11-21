Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Datça depremi açıklaması

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle olumsuz bir ihbar yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, saat 2.25'te merkez üssü Datça'da 107.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem oluştu. Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Datça açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Ahmet Ercan, "Datça- Girit arasında, 02.25'de 69 kilometre odak derinliğinde 5,4'lük deprem, dalan Afrika dilimi üzerinde oldu. Etkisi azdır. Beklenen olağan bir deprem. Daha büyürse şaşarım" ifadelerini kullandı.