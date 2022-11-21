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Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:35 Son Güncelleme: 21.11.2022 12:47

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Datça depremi açıklaması

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, açıklama yaptı. Ercan, “Datça- Girit arasında, 02.25'de 69 km odak derinliğinde M5,3'lük deprem, dalan Afrika dilimi üzerinde oldu. Etkisi azdır. Beklenen olağan bir deprem. Daha büyürse şaşarım” ifadelerini kullandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Datça depremi açıklaması

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle olumsuz bir ihbar yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, saat 2.25'te merkez üssü Datça'da 107.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem oluştu. Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Datça açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Ahmet Ercan, "Datça- Girit arasında, 02.25'de 69 kilometre odak derinliğinde 5,4'lük deprem, dalan Afrika dilimi üzerinde oldu. Etkisi azdır. Beklenen olağan bir deprem. Daha büyürse şaşarım" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Datça depremi açıklaması
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