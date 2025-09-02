Profesyonel bir sporcu daha kaza kurbanı

Ankara'nın Malazgirt Bulvarı'nda 27 Ağustos sabahı saat 06.15'te arkadaşı ile birlikte bisiklet antrenmanı yapan triatlon sporcusu Berkan Kobal, kontrolden çıkarak başka bir araca çarpıp kontrolden çıkan otomobilin arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberi ile sevenlerini ve spor camiasını yasa boğan 52 yaşındaki sporcu Triatlet Berkan Kobal önceki gün Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Cinayet gibi kazanın ardından bisikletlilerin trafikteki güvenliği de bir kez daha tartışma konusu oldu. SABAH'a konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, artan bisiklet kazalarına dikkat çekerek "Maalesef ülkemizde bisiklet kullanıcılarına karşı trafikte bir bilinç yok. Trafikte bisiklet kullanıcıları görülmüyor, yok sayılıyor. Bu konuda araç kullanıcılarına karşı bir eğitim verilmesi gerekiyor" dedi.