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Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:42 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:42

Protein İçeren Besinler Hangileri? Protein Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?

Protein, canlıların organik temel yapıtaşlarından biri olup hayatın devamının sağlanması için önemli yere sahiptir. İnsan vücudunun doku ve yapısında özellikle kas, kemik, cilt ve saçlarda bulunur. Sağlıklı beslenme ve protein ağırlıklı beslenmenin önemi kişi sağlığının yanında özellikle spor dünyasında da geniş alan kaplamaktadır. Sporcular beslenmelerini genel olarak protein bazlı alarak kas gücünü arttırmaya çalışmaktadır. Yapılan araştırmalarda internet kullanıcıları büyük çoğunlukla “Protein hangi besinlerde bulunur ve ne işe yarar?” tarzı soruları sormuşlardır.

Protein İçeren Besinler Hangileri? Protein Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?

Protein içeren besinler hangileridir sorusunun cevabının içerisinde genel kanıyla et, süt, balık gibi hayvansal besinler bulunurken baklagiller grubunun da birçok türü protein kaynağı açısından zengindir. Yazımızın devamında sizlerle protein içeren besinlerin neler olduğunu ve ne gibi yararlarının olduğundan bahsettik. Okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Protein Hangi Besinlerde Bulunur?

Protein hayvansal ve bitkisel proteinler olmak üzere iki grubu ayrılır. Bu iki grubun da birbirlerine karşı benzerlik ve farklılıkları mevcuttur. Örnek vermek gerekirse hayvansal proteinler ihtiyaç duyduğumuz tüm amino asitleri karşılayabilirken, bitkisel proteinlerin bazıları bu açıdan zayıf kalır. Hayvansal proteinlerin besin değerleri daha yüksektir. Bitki proteinleri açısından zengin beslenme ise bazı hastalıklardan korunmayı sağlar. Protein bakımından zengin besinlerin bazıları ise şunlardır:

Hayvansal Proteinler

  • Yağsız dana eti
  • Somon balığı
  • Peynir
  • Ton balığı
  • Tavuk
  • Yumurta
  • Süt
  • Yoğurt

Bitkisel Proteinler

  • Bezelye
  • Fasulye
  • Kinoa
  • Ispanak
  • Kuşkonmaz
  • Fındık
  • Badem
  • Fıstık
  • Brokoli
  • Mısır

Protein Nedir? Ne İşe Yarar?

Protein, tüm canlı organizmalarda bulunan karmaşık yapıya sahip organik bir maddedir. Yüksek besin değerlerine sahip olup yaşam için gerekli birçok kimyasal işlemde yar alır. İnsan vücudunda birçok yapı ve dokuda, özellikle kas, kemik, cilt ve saçta bulunur. İnsan vücudundaki birçok kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayan enzimlerin yapısında da bulunmaktadır. İnsanın vücut yapısında 100 trilyon hücre bulunur ve bu hücrelerin görevlerini devam ettirmesindeki en büyük etken ona yardımcı olan proteinlerdir. Proteinler hücrenin içindeki küçük makineler gibidirler. Proteinler uzun zincirlerle birbirine bağlı amino asitlerden oluşur. Proteinin yapı taşları amino asitlerdir. Protein çeşitleri ise üç gruba ayrılır. Bunlar:

Komple Proteinler: Temel amino asitleri içeren bu besinler genellikle et, süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunur.

Eksik Proteinler: En az bir temel amino asit içeren bu besinler bezelye, fasulye ve tahıllar gibi besinlerdir ve genellikle eksik protein içerir.

Tamamlayıcı Proteinler: İki veya daha fazla eksik proteinin bir araya gelmesiyle tam protein oluşur. Örnek olarak fasulye ve pilav verebiliriz.

Proteinlerin vücuttaki temel işlevi, doku inşasını sağlamak, güçlendirmek, onarmak ya da yenilerini üretmektir. Proteinler tüm biyolojik süreçte rol oynarlar ve birçok farklı fonksiyonlara sahiptirler. Aşağıdakilerden bazıları bu fonksiyonlara örnektir:

  • Kolajen benzeri yapıları üretir.
  • Hemoglobin gibi taşıma özelliği olan maddelerde bulunur.
  • Moleküllerin vücutta taşınmasında rolü vardır.
  • İnsülin tarzı hormonların yapısında bulunur.
  • Amilaz gibi enzimlerin yapısını oluşturur.
  • Hücre onarımını sağlar
  • Çocuk ve gençlerde büyümeyi sağlar.

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Protein İçeren Besinler Hangileri? Protein Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?
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