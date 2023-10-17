Protezine kavuşan küçük Muhammed önce halı sahada top oynadı, şimdi de yüzmeyi öğrendi

Hasan -Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. Bir süre sonra minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

ÖNCE PROTEZ BACAKLARINA KAVUŞTU

Erol çifti çocuklarının tekrar yürüyebilmesi için 125 bin TL tutan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı. Oğlunun futbol aşkını bilen anne Narin Erol, aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü. Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'in futbol aşkının gazete ve televizyonlarda haberinin çıkmasının ardından hayırseverler devreye girdi ve küçük çocuğa protez bacaklar takıldı.

İLK ADIMINI FUTBOL SAHASINA ATTI

Muhammet Erol, protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını futbol sahasında attı. Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Yüzmeyi çok seven fakat bilmediği için yüzemeyen Muhammet bunu başarmak için harekete geçti.

Futbol antrenörü Nevzat Karabulut, Muhammet'i yüzme antrenörü Ali Yılmaz ile tanıştırdı. Ali Yılmaz'ın kısa sürede yüzmeyi öğrettiği Muhammet, şimdi yüzerek yaşamını mutlu bir şekilde sürdürüyor.

ÇOK MUTLUYUM

Küçük çocuğun azmi çevresi tarafından alkışlanıyor. Protezine kavuştuktan sonra önce yürüdüğünü sonra top oynamaya başladığını ifade eden Muhammet, "Protez bacaklarımdan sonra koşmaya, top oynamaya başladım. Çok sevindim. Sonra da burada yüzmeyi öğrendim. Yüzmek çok keyifliymiş. Çok mutlu oldum. Önce yürüyerek sonra da yüzerek hayata tutundum" derken, anne Narin Erol ise "Evladımın azmiyle gurur duyuyorum. Kendisi hayata sımsıkı tutunuyor. Onu mutlu görmek beni daha da mutlu ediyor" diye konuştu.