Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde karar çıktı! O caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

"KAPI KİLİTLENDİ VE 3 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Söz hakkı verilen tanık Y.Ö, olay günü sabah erken saatlerde Yıldırım'ın kendisine "2 bira al, ofiste kimse olmasın" şeklinde mesaj attığın söyledi. Y.Ö, "Nurselen ile özel konuşacaklarını düşündüm. Sevgililerdi, garip karşılamadım. Karşı dükkana geçtim. Sabah 8 gibi gelip dükkana geçtiklerini gördüm" dedi. Fuat Yıldırım'ın bir süre sonra D.K.'yı çağırdığını belirten tanık, şu ifadeleri kullandı: "Öncesinde bağrışma sesi duymadık. Çok durmadı D.K. geri geldi. Hemen ardından kapının kilitlendiğini ve 3 el silah sesini duydum. Koşarak çıktık. Yanlarına vardığımda G.Ö. şoktaydı. Fuat abiye 'ne yaptın sen' diye sordu. Fuat abi de 'ne yapmışım ki' şeklinde cevap verdi." Söz verilen sanık Fuat Yıldırım, pişman olduğunu ve önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.