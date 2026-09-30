Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde karar çıktı! O caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Geçtiğimiz yıl 27 Kasım'da Ankara'da yaşanan olayda, Fuat Yıldırım (51) sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı (33) tabanca ile başından vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin yargılama sürerken, savcılık makamı Yıldırım'ın, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etmişti. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fuat Yıldırım, Gülaçtı'nın aile yakınları, tanık ve taraf avukatları katıldı.
"KAPI KİLİTLENDİ VE 3 EL SİLAH SESİ DUYDUM"
Söz hakkı verilen tanık Y.Ö, olay günü sabah erken saatlerde Yıldırım'ın kendisine "2 bira al, ofiste kimse olmasın" şeklinde mesaj attığın söyledi. Y.Ö, "Nurselen ile özel konuşacaklarını düşündüm. Sevgililerdi, garip karşılamadım. Karşı dükkana geçtim. Sabah 8 gibi gelip dükkana geçtiklerini gördüm" dedi. Fuat Yıldırım'ın bir süre sonra D.K.'yı çağırdığını belirten tanık, şu ifadeleri kullandı: "Öncesinde bağrışma sesi duymadık. Çok durmadı D.K. geri geldi. Hemen ardından kapının kilitlendiğini ve 3 el silah sesini duydum. Koşarak çıktık. Yanlarına vardığımda G.Ö. şoktaydı. Fuat abiye 'ne yaptın sen' diye sordu. Fuat abi de 'ne yapmışım ki' şeklinde cevap verdi." Söz verilen sanık Fuat Yıldırım, pişman olduğunu ve önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.
"1 MERMİ DAHA YOK MUYDU…"
Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, kızıyla birlikte kendisinin de öldüğünü vurgulayarak, "Sanık, 'annene hesap soracağım' diyerek kızımı tehdit etmiş. Hala Nurselen'e iftira atıyor. Diyor ki, 'küfür etti, o yüzden vurdum'. Hepsi senaryo. Sanık olay günü kendi yaşamını sonlandırmak istediğini söylüyor. Madem istiyordu kızımı vurduktan sonra 1 mermi daha yok muydu kendisine sıksın?" ifadelerini kullandı. Nurselen Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini, sanığın uzun süredir ablasını rahatsız ettiğini söyledi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Fuat Yıldırım'ın indirim uygulanmaksızın "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.