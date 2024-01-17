Psikopat olmaya yatkın mısınız? Ellerinize bakın: Eğer yüzük parmağınız ve işaret parmağınız...

Sağ eldeki parmakların boyutlarını inceleyen bilim adamları daha sonra bir dizi test yaptı. Sonuçlar, yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olması ile psikopatlığın bir ilişkisi olduğunu gösterdi. Parmak oranı olarak da bilinen 2D:4D'nin (işaret parmağının daha kısa olması) düşük olduğu kişilerde psikopatlığa daha yüksek bir eğilim olduğu bulundu.