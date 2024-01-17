Psikopat olmaya yatkın mısınız? Ellerinize bakın: Eğer yüzük parmağınız ve işaret parmağınız...

Quebec'teki Charles-Le Moyne Araştırma Merkezi, psikopatlığın biyolojik kökenine dair önemli keşiflerde bulundu. Bu tür davranışlara sahip bireyler sosyal açıdan son derece sorunlu olsa da, bu tür davranışlar, aslında genetik gibi tercih yapamayacağımız etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Uzmanlar ayrıca bir kişinin psikopat olup olmama ihtimalinin ellerine bakılarak anlaşılabileceğini belirtti. Araştırmaya göre, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerin psikopat olma eğilimi daha yüksek olabilir. Araştırma, Journal of Psychiatric Research dergisinde yayınlandı ve yirmi kişinin elleri incelendi. 36 deneğin sağlıklı olduğu ve 44'ünün klinik olarak amfetamin kullanım bozukluğu veya asosyal kişilik bozukluğu olduğu kaydedildi.