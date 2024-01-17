Haberler Yaşam Haberleri Psikopat olmaya yatkın mısınız? Ellerinize bakın: Eğer yüzük parmağınız ve işaret parmağınız...
Giriş Tarihi: 17.1.2024 16:14 Son Güncelleme: 17.1.2024 16:53

Psikopat olmaya yatkın mısınız? Ellerinize bakın: Eğer yüzük parmağınız ve işaret parmağınız...

Psikopatlığa dair tarih boyunca birbirinden farklı hikaye yazıldı, psikolojik kökenlerine dair ise birçok araştırma yapıldı. Fakat psikopat olarak nitelendirilen duygusal olarak diğer insanlara göre empati yeteneğinden yoksun, duygusal paylaşımlarda bulunamayan kişilerin bu durumunun ardındaki biyolojik mekanizmalar da büyük dikkat çekiyor. Quebec'teki Charles-Le Moyne Araştırma Merkezi ise bu konuda oldukça ilginç veriler kaydetti. Psikopatlığın cevabı parmak boyutlarınızda olabilir...

Psikopat olmaya yatkın mısınız? Ellerinize bakın: Eğer yüzük parmağınız ve işaret parmağınız...

Quebec'teki Charles-Le Moyne Araştırma Merkezi, psikopatlığın biyolojik kökenine dair önemli keşiflerde bulundu. Bu tür davranışlara sahip bireyler sosyal açıdan son derece sorunlu olsa da, bu tür davranışlar, aslında genetik gibi tercih yapamayacağımız etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.


Uzmanlar ayrıca bir kişinin psikopat olup olmama ihtimalinin ellerine bakılarak anlaşılabileceğini belirtti. Araştırmaya göre, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerin psikopat olma eğilimi daha yüksek olabilir. Araştırma, Journal of Psychiatric Research dergisinde yayınlandı ve yirmi kişinin elleri incelendi. 36 deneğin sağlıklı olduğu ve 44'ünün klinik olarak amfetamin kullanım bozukluğu veya asosyal kişilik bozukluğu olduğu kaydedildi.

Sağ eldeki parmakların boyutlarını inceleyen bilim adamları daha sonra bir dizi test yaptı. Sonuçlar, yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olması ile psikopatlığın bir ilişkisi olduğunu gösterdi. Parmak oranı olarak da bilinen 2D:4D'nin (işaret parmağının daha kısa olması) düşük olduğu kişilerde psikopatlığa daha yüksek bir eğilim olduğu bulundu.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra, bulgular, herhangi bir psikopatik eğilimden bağımsız olarak, erkeklerin kadınlardan daha düşük bir 2D:4D oranına sahip olduklarını gösterdi. Hem erkeklerde hem de kadınlarda yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olması, testosteron seviyeleriyle bağlantılı olarak kaydedildi.

Örneğin, 104 kadın Olimpiyat sporcusu üzerinde daha önce yapılan bir çalışmada, bu sporcuların 2D:4D oranları genel toplum üyelerine göre önemli ölçüde daha düşüktü.
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Psikopat olmaya yatkın mısınız? Ellerinize bakın: Eğer yüzük parmağınız ve işaret parmağınız...
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