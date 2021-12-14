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Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:08 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:08

PTT Kitap Kargo Gönderme: PTT Kitap Kargo Ücreti Ne Kadar?

PTT Kitap Kargo Gönderme: PTT Kitap Kargo Ücreti Ne Kadar?

Kargo göndermek ya da kargo teslim almak artık her insanın hayatında. Kargo şirketleri her gün binlerce ürünü taşıyor. Kargo şirketleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilenden birisi ise hiç şüphesiz PTT Kargo. PTT kargo kitap gönderimlerinde indirim yaptığı için insanlar tarafından da çok seviliyor. Kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kültürel gelişmeye katkı sağlamak amacıyla PTT kargo kitap kargo ücretinde çok fazla indirim yapıyor. Peki çok sevilen PTT kargo kitap kargolarına ne kadar ücret alıyor? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde kitapların kargoyla gönderilme durumu oldukça fazladır. Özellikle doğu ve güneydoğudaki okullara yardım maksadı ile pek çok kitap gönderilmektedir. Bu gibi durumlarda kargo ücretlerinin çok daha az ödenmesinin imkanı vardır. Bu da PTT kargonun Kitap Kargosu indiriminden faydalanmaktık. PTT kargonun kitap kargosu ile birçok insan birbirine ücreti az bir şekilde kitap gönderebiliyor. Ancak elbette bu kargoları gönderirken de bazı unsurlara dikkat etmek çok önemli. PTT kargo ile kitap gönderiminde nelere dikkat etmek gerektiğini bilmek, kargo indirimden yararlanabilmek için önemlidir. Peki PTT kargo ile kitap kargosu nasıl gönderilir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

PTT KİTAP KARGO GÖNDERME

Özellikle öğrenci kişiler kitap kargoları çok kullanırlar. Üniversite öğrencileri yoğunlukta olmak üzere pek çok öğrenci başka şehirlere kitap gönderir. En fazla üniversite öğrencilerinin evlerinden okullarına kitaplarını gönderdikleri bilinmektedir. Bundan ayrı olarak hediye maksadıyla ya da köy okullarına yardım maksadıyla da koli koli kitaplar gönderilmektedir. Bu durumlarda insanlar PTT kitap kargo kullanmak isterler. Çünkü PTT kitap kargo oldukça indirimli bir kargodur. Ancak PTT kitap kargonun indiriminden yararlanabilmek için de dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. PTT kitap kargonun amacı kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kültürel gelişmeye katkıda bulunmaktır. Ancak bazı insanlar bu durumu suistimal etmeye çalışmaktadırlar. Bundan dolayı kitap kargonun belirli bir maddesi vardır. O da kargonun içerisinde kitap dışında herhangi bir şeyin bulunmaması gerektiğidir. Eğer kitap kargosu olarak verilen kargonun içerisinde kitap dışında bir tane bile madde varsa bu kargo kitap kargo indiriminden yararlanamaz.

PTT KİTAP KARGO ÜCRETİ

PTT Türkiye'de herkes tarafından bilinen ve en çok kullanılan kargo şirketlerinden birisidir. PTT kargo hem hızıyla hem de titizliğiyle insanlar tarafından çok sevilip tercih edilmektedir. PTT kargo Türkiye'nin dört bir yanına kargo dağıtımı yapmaktadır. Buna köy ve kasabalar da dahildir. Bu da PTT kargonun çok tercih edilmesinin bir sebebidir. PTT kargonun en sevilen özelliklerinden birisi kitap kargo hizmetidir. PTT kitap kargo hizmeti diğer kargolara oranla çok daha ucuzdur. PTT kitap kargo standart kargo tarifesine göre hesaplanır. Ancak %50 indirimlidir. Yani normal kargo fiyatının yarısı kadardır. PTT kitap kargoda gönderilerin sadece kitaptan oluşuyor olması önemlidir. Örneğin 10 tane kitap ve bir tane kazak olursa o kargo kitap kargo indiriminden yararlanmaz. Ancak kargonun tüm içeriği kitaplardan oluşuyorsa bu kargo normal kargo ücretlendirmesinin yarı fiyatına gönderilir. Kişi elindeki kitapların kilosunu bulduktan sonra kargo ücreti olarak ne kadar ödeyebileceğini hesaplayabilir.

PTT KARGO KİTAP GÖNDERİMİ

Ülkemizde en fazla kullanılan şeylerden birisi kesinlikle kargolardır. Her gün her kargo firmasına binlerce kargolar gelip binlerce kargo teslim edilmektedir. Bu kargo şirketleri arasında en çok mesai yapanlardan birisi PTT kargodur. Türkiye'nin en eski ve en fazla bilinen kargo şirketi PTT kargodur. Bazı insanlar tarafından beğenilmese de en sevilen kargo şirketidir. PTT kargonun çok sevilmesi işlerinde titiz olmaları ve fiyatı uygun olmasından kaynaklanır. Fiyatının uygun olmasına ek olarak kitap kargo kampanyasında da ücret yarı fiyatına inmektedir. Bu yüzden PTT kargonun sevilmesi sorgulanmamaktadır. PTT kargo kitap okumanın çoğalması için böyle bir uygulamaya başvurmuştur. PTT kitap kargo da pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Normal kargo ücretlendirmesi nasılsa kitap kargoda o ücretlendirme kullanılarak hesap yapılır. Ardından %50 indirim ile ücretlendirme yarı fiyatına düşer. PTT kitap kargo ile kargo göndermek en mantıklı harekettir. Çünkü kargo gönderirken fazla ücret ödemek gereksizdir. PTT kitap kargo gönderirken şubedeki memura kitap kargo kampanyasından yararlanmak istendiği söylenmelidir

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PTT Kitap Kargo Gönderme: PTT Kitap Kargo Ücreti Ne Kadar?
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