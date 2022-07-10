''PTT yarın açık mı?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Dört günlük Kurban Bayramı süresince resmi kurumların hizmet vermediği bilinirken PTT'lerin akıbeti merak ediliyor. Postanede işi olan vatandaşlar, PTTlerin yarın çalışıp çalışmadığını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, PTT yarın açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda PTT Kargo dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…
PTT YARIN AÇIK MI, KAPALI MI?
Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 12 Temmuz tarihinde sona erecek. Kurban Bayramı'nda kargo firmalarının çalışmalarına genellikle ara verdiği bilindiğinden ''Bayramda PTT ve PTT kargo açık mı?'' sorusu, gündemdeki yerini aldı. Bayramda PTT kargo çalışma saatlerine ilişkin detaylar şöyle;
11 TEMMUZ 2022 PTT KARGO YARIN ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?
PTT ve PTT Kargo, bayram boyunca yani 9 günlük tatil süresince kapalı olacak.
PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp kapanmaktadır.
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.