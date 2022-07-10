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Giriş Tarihi: 10.7.2022 14:24

PTT yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü PTT kargo çalışıyor mu, açık mı olacak?

Dört günlük Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 12 Temmuz’da sona erecek. Resmi tatil olan Kurban Bayramı’nda resmi kurumlar hizmet vermeyecek. Bu noktada PTT’lerin akıbeti merak konusu oldu. Postanede işi olanlar veya PTT Kargo aracılığıyla gönderim yapmak isteyen vatandaşlar, PTT’lerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki PTT yarın açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü PTT kargo çalışıyor mu, açık mı olacak? İşte yanıtı!

PTT yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nın 3. günü PTT kargo çalışıyor mu, açık mı olacak?

''PTT yarın açık mı?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Dört günlük Kurban Bayramı süresince resmi kurumların hizmet vermediği bilinirken PTT'lerin akıbeti merak ediliyor. Postanede işi olan vatandaşlar, PTTlerin yarın çalışıp çalışmadığını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, PTT yarın açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda PTT Kargo dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…

PTT YARIN AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 12 Temmuz tarihinde sona erecek. Kurban Bayramı'nda kargo firmalarının çalışmalarına genellikle ara verdiği bilindiğinden ''Bayramda PTT ve PTT kargo açık mı?'' sorusu, gündemdeki yerini aldı. Bayramda PTT kargo çalışma saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

11 TEMMUZ 2022 PTT KARGO YARIN ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?

PTT ve PTT Kargo, bayram boyunca yani 9 günlük tatil süresince kapalı olacak.

PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp kapanmaktadır.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

PTT VE PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

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PTT yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü PTT kargo çalışıyor mu, açık mı olacak?
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