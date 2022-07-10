''PTT yarın açık mı?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Dört günlük Kurban Bayramı süresince resmi kurumların hizmet vermediği bilinirken PTT'lerin akıbeti merak ediliyor. Postanede işi olan vatandaşlar, PTTlerin yarın çalışıp çalışmadığını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, PTT yarın açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda PTT Kargo dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…