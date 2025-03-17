Pusu kurdukları genci çapraz ateşte öldürdüler

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Bayram Zunluoğlu'nu (26), arabasını evinin önüne par ederek araçtan indi. Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı 2 kişi, silahla Zunluoğlu'nu çapraz ateşe aldı. Ağır yaralanan Zunluoğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.