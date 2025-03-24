Pütürge’de çocuklara özel iftar şenliği

Pütürge ilçesinde çocuklar Belediye Başkanı Mikail Sülük'ten köfte istedi. Bunun üzerine başkan çocuklara özel iftar programı hazırladı. Önlüğü giyip mutfağa giren başkan kendi elleriyle çocuklar için köfte yapıp mangal başında pişirdi. Hacivat ve Karagöz oyunu ile eğlenen çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.
KÖFTELER BAŞKANDAN
Miniklerin köfte isteği üzerine beline önlüğü bağlayıp mutfağa giren başkan Mikail Sülük, çocuklar için köfte hazırladı. Daha sonra mangalın başına geçen başkan, çocuklara köfte pişirdi. Pişirdiği köfteleri çocuklara servis eden başkan Mikail Sülük; "Bizde konu çocuklar olunca akan sular durur. İlçe gezisi sırasında çocuklar 'birlikte iftar yapalım, iftarda köfte olsun' dedi.
Çocuklardan mesajı alır almaz çocuklar için iftar programı yapılması talimatını verdim. Bende mutfağa girip çocuklar için köfte yaptım. Daha sonra bu köfteleri mangalda pişirip çocuklara ikram ettim. Çocuklarla birlikte paylaşmanın ve bir arada olmanın huzurunu hissettik. Ancak en büyük doyumu, yavrularımızın gözlerindeki mutlulukta bulduk. Onların gülen yüzleri, içten sevinçleri ve samimi neşeleri bizim için en değerli iftar sofrasıydı. Bu anlamlı akşam, hepimizin kalplerine sıcaklık kattı" dedi.
ÇOCUKLAR HACİVAT VE KARAGÖZ İLE EĞLENDİ
İftar programının ardından etkinlikler, Pütürge Belediyesi önünde lokma dağıtımıyla devam etti. Ramazan ayının geleneksel simgelerinden davul gösterisi, çocuklar ve aileleri için renkli anlara sahne oldu. Vatandaşlar, Ramazan'ın ruhunu ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşayarak bu özel anların keyfini çıkardı. Yoğun katılımın olduğu programda, çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterisi ile unutamayacakları bir gün geçirdiler.