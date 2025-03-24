Pütürge’de çocuklara özel iftar şenliği

Pütürge ilçesinde çocuklar Belediye Başkanı Mikail Sülük'ten köfte istedi. Bunun üzerine başkan çocuklara özel iftar programı hazırladı. Önlüğü giyip mutfağa giren başkan kendi elleriyle çocuklar için köfte yapıp mangal başında pişirdi. Hacivat ve Karagöz oyunu ile eğlenen çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

KÖFTELER BAŞKANDAN

Miniklerin köfte isteği üzerine beline önlüğü bağlayıp mutfağa giren başkan Mikail Sülük, çocuklar için köfte hazırladı. Daha sonra mangalın başına geçen başkan, çocuklara köfte pişirdi. Pişirdiği köfteleri çocuklara servis eden başkan Mikail Sülük; "Bizde konu çocuklar olunca akan sular durur. İlçe gezisi sırasında çocuklar 'birlikte iftar yapalım, iftarda köfte olsun' dedi.