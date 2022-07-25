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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:10 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:10

QR Kod Nedir? Karekod Ne İşe Yarar, Telefonun QR Kodu Nereden Açılır?

Zaman ilerledikçe teknoloji de doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Çoğu yeni üretim, insanların hayatlarında zaman tasarrufu sağlamak ve işini kolaylaştırmak adına tasarlanmaktadır. Şimdilerde ise popüler olan ve çoğu alanda kullanılmaya başlanan karekod ise bu üretimlerden biridir. Bu nedenle QR kod nedir sorusu sıkça araştırılan konulardan biri olmaktadır. Karekod geçici bir medyadan kolayca bilgi almak için kullanılmaktadır. Eğitim sisteminde, birçok veriyi depolamada ve hatta artık restoranlarda menü erişiminde de kolaylık sağlamakta olduğunu görmekteyiz. Bu yazımızda sizin için en çok merak edilen QR Kod Nedir? Karekod Ne İşe Yarar, Telefonun QR Kodu Nereden Açılır? hakkındaki bilgileri derledik.

QR Kod Nedir? Karekod Ne İşe Yarar, Telefonun QR Kodu Nereden Açılır?

QR kod Data Matrix adlı kare ya da dikdörtgen biçimlerde basılabilen iki boyutlu bir barkod sistemidir. Her yönde veri depolayabilen ve daha sonrasında ise bu verilerin kolaylıkla okunabildiği barkod türleridir. Son yıllarda sıklıkla kullanılmalarında teknolojik ürünlerle bütünleşik halde bulunmalarının önemi büyüktür. Materyallerin artması barkod alanının büyümesini gerektirmiş ve bu da QR kodların doğmasına ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Böylece son yıllarda popülaritesi birçok sektörde oldukça artmıştır. Bizler de hayatımızda bu kadar önem taşımakta olan QR kod hakkındaki bilgilere bu yazımızda yer verdik. İşte bununla ilgili merak edilen detaylar...

QR Kod Nedir?

QR kodun bir diğer adının karekod olduğu bilinmektedir. Japonya'da faaliyet gösteren Denso Wave firmasının geliştirdiği 2 boyutlu bir barkod sisteminin Türkiye'de kullanılan karşılığıdır. QR kod, aynı zamanda Hızlı Yanıtın kısaltmasıdır. İlk defa Beşeri Tıbbi Ürünler Uygulaması kılavuzunda yer almıştır. Etrafımızda karekodlara bir test kitabı kapağında, bir ilan panosunda veya gittiğimiz bir restorandaki masaların üzerinde rastlayabilmekteyiz.

Karekod Ne İşe Yarar?

QR kod genellikle kare şeklindeki beyaz fon üzerinde bulunan siyah renkli desenlerden meydan gelmektedir. Birçok veriyi depolama özelliğine sahiptir. Bu bir metin, web sitesi adresi, video linki gibi herhangi bir veri olabilir. QR kod okuyucu bir yazılım sayesinde telefon ve benzeri bir cihaz üzerinden QR kod kolayca okutulabilir ve ilgili sayfaya ulaşım sağlanabilir.

Karekod sistemi eğitim, ticaret, medya ve sağlık gibi sektörlerin vazgeçilmezidir. Karekod uygulaması URL erişiminde de sıkça kullanılmaktadır. Bu sayede okuyucu normalde URL kodunu tarayıcıya girmekle uğraşacağına karekod uygulamasıyla saniyeler içinde istenilene ulaşabilmektedir. Bu sebeple QR kod çabuk ve kolay erişim için büyük önem arz etmektedir.

Telefonun QR Kodu Nereden Açılır?

QR kod verilerine telefonlarımız sayesinde tarama yapılarak ulaşılabilmektedir. Karekod okutmak ve oluşturmak oldukça kolaydır. Bu konuda ihtiyaç olan tek şey mobil bir platformdur. Bu platformlardan biri olarak da telefonlarımızda bulunan Google uygulaması kullanılabilmektedir.

Öncelikle Google uygulaması açılarak alt çubuktaki Güncellemeler butonuna girin ve sonrasında ekranın altında bulunan Google Lens ikonuna dokunun. Bundan sonra geriye kalan tek şey karekodu kameraya tutmak. Lens uygulaması kodu otomatik olarak algılayacaktır. Ayrıca yeni üretim telefon modellerinde ise direk kameraya kodu okutarak veri erişimi sağlanabildiği de göz önünde bulundurulmalıdır.

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QR Kod Nedir? Karekod Ne İşe Yarar, Telefonun QR Kodu Nereden Açılır?
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