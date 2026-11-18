Dünya genelinde 107 ülke ve bölgeden 2 bin 3 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performansları çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim olmak üzere üç temel kategoride ele alındı. Sıralamada Türkiye'den toplam 62 üniversite yer aldı. Türk üniversitelerinden 6'sı dünyanın ilk 500'üne, 23'ü ise ilk 1000'e girdi. QS değerlendirmesine göre Türkiye, bu yıl sıralamaya en fazla yeni üniversite kazandıran ülke oldu. Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin sıralama performansında ise geçen yıla göre yüzde 13'lük iyileşme kaydedildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNDE

QS 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda Boğaziçi Üniversitesi, geçen yıla göre 23 basamak yükselerek dünyada 329'uncu sırada yer aldı ve ilk kez Türkiye birinciliğini elde etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi 331'inci sırayı paylaşırken Orta Doğu Teknik Üniversitesi 352'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 390'ıncı, Sabancı Üniversitesi ise 490'ıncı sırada yer aldı. Böylece Türkiye'den 6 üniversite dünyanın ilk 500'üne girmeyi başardı.

İlk 1000'de yer alan diğer Türk üniversiteleri arasında Hacettepe Üniversitesi 558'inci, Ankara Üniversitesi 589'uncu, İstanbul Üniversitesi 676'ncı, Dokuz Eylül Üniversitesi 692'nci, Atatürk Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 708'inci, Erciyes Üniversitesi 731'inci, Gebze Teknik Üniversitesi 743'üncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi 779'uncu, Bilkent Üniversitesi 783'üncü, Akdeniz Üniversitesi 790'ıncı, Marmara Üniversitesi 810'uncu, Gazi Üniversitesi 819'uncu, Selçuk Üniversitesi 855'inci, Çukurova Üniversitesi 936'ncı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 948 ve Süleyman Demirel Üniversitesi 987 'nci sırada yer aldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Anadolu'daki üniversitelerin performansı öne çıktı. Atatürk Üniversitesi, geçen yıl 931'inci sıradayken 223 basamak yükselerek 708'inci sıraya yerleşti. Gebze Teknik Üniversitesi ise 208 basamaklık ilerlemeyle 951'inci sıradan 743'üncü sıraya çıktı.

Ankara Üniversitesi 69, Akdeniz Üniversitesi 60, Çukurova Üniversitesi 48, Marmara Üniversitesi 44, İstanbul Teknik Üniversitesi 36 ve Selçuk Üniversitesi 32 basamak yükseldi.

Üniversitelerin farklı sürdürülebilirlik alanlarındaki performansları da dikkat çekti. Çevresel sürdürülebilirlik alanında Sabancı Üniversitesi 89,5 puanla öne çıkarken, çevre eğitiminde İstanbul Teknik Üniversitesi 94,8, Yıldız Teknik Üniversitesi 89,6 ve Boğaziçi Üniversitesi 86,7 puan aldı. Çevre araştırmalarında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi 87,5, Erciyes Üniversitesi 84,7 ve İstanbul Teknik Üniversitesi 83,2 puana ulaştı.

ÖZVAR: ANADOLU'DAKİ ÜNİVERSİTELERİMİZİN YÜKSELİŞİNİ DEĞERLİ BULUYORUM

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin bu yıl QS 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na en fazla yeni üniversite kazandıran ülke olmasının yükseköğretim sisteminin tamamına yayılan bilimsel gelişimin göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin hedefinin birkaç üniversitenin dünya sıralamalarında yükselmesi olmadığını vurgulayan Özvar, yükseköğretim sisteminin tamamında bilimsel kapasitenin güçlendirilmesini önemsediklerini ifade etti. Anadolu'daki üniversitelerimizin yükselişini de bu açıdan değerli bulduğunu kaydeden Özvar, Atatürk Üniversitesinin 223, Gebze Teknik Üniversitesinin ise 208 basamak ilerlemesinin bilimsel gelişmenin farklı şehirlerde ve üniversitelerde karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.

Üniversitelerin başarısının yalnızca uluslararası sıralamalardaki yerleriyle ölçülemeyeceğine dikkati çeken Özvar, asıl önemli olanın üretilen bilimsel bilginin insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne katkı sağlaması olduğunu vurguladı. İklim değişikliği, su kaynaklarının korunması, enerji ve çevre sorunlarının bütün dünyanın ortak gündeminde olduğunu belirten Özvar, üniversitelerin bu alanlarda çözüm üreten bilim merkezleri olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 sürecine 208 üniversitenin tamamının dahil edilmesinin de bu anlayışın bir sonucu olduğunu kaydeden Özvar, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yaklaşık 2500 bilimsel projeyi uluslararası platforma taşımasının Türkiye'nin bu alandaki bilimsel üretim kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Özvar, hedeflerinin dünya sıralamalarında yükselen üniversitelerin aynı zamanda dünyanın geleceğine yön veren bilimsel çözümlerin de adresi olması olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE COP31'E 208 ÜNİVERSİTESİYLE KATILIYOR

QS sonuçları, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 sürecinde üniversitelerin üstlendiği rol bakımından da önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamı COP31 sürecine dahil edildi. Üniversiteler, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilimsel araştırmaları, projeleri, akademik birikimleri ve uluslararası iş birlikleriyle sürece katkı sunuyor. COP31 hazırlıkları kapsamında üniversiteler tarafından iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 2 bin 478 bilimsel proje uluslararası platformda sergilendi.

QS Sürdürülebilirlik Sıralaması ve UI GreenMetric sonuçları, Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası görünürlüğünü ortaya koyarken COP31 sürecinde Türkiye'nin bilimsel ve akademik kapasitesinin önemini de gözler önüne seriyor.