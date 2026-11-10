Haberler Yaşam Haberleri Rabia Nur günlerdir her yerde aranıyordu! Engelli genç kızı kaçırıp kabusu yaşattılar: Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:41 Son Güncelleme: 10.11.2026 10:02

Rabia Nur günlerdir her yerde aranıyordu! Engelli genç kızı kaçırıp kabusu yaşattılar: Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar!

Antalya'da 27 Ekim'de kaybolan zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, 9 günün sonra Denizli'de bulundu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Genç kızın başına gelenler ise kan dondurdu. İşte detaylar…

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Rabia Nur günlerdir her yerde aranıyordu! Engelli genç kızı kaçırıp kabusu yaşattılar: Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar!
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Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürerken, genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.



Kaybolduğu gün 2 erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, ailenin iddiasına göre Rabia Nur'un kaybolmasından 1 gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.


DENİZLİ'DE OPERASYONLA BULUNDU

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme gelen iddiaları ihbar kabul ederek, inceleme başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit bulundu. Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ENGELLİ KIZI DARP ETMİŞLER

Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ #ANTALYA #MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

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Rabia Nur günlerdir her yerde aranıyordu! Engelli genç kızı kaçırıp kabusu yaşattılar: Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar!
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