Rabia Nur günlerdir her yerde aranıyordu! Engelli genç kızı kaçırıp kabusu yaşattılar: Darp edip kredi başvurusu yaptırmışlar!

Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürerken, genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.