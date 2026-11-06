’Radar’ grubuna jandarma operasyonu!

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen trafik ve asayiş denetimlerinin önceden haber verilerek kolluk faaliyetlerinin etkinliğinin azaltıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, "Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu" adıyla faaliyet gösteren ve 1024 üyesi bulunan WhatsApp grubunda, jandarma ekiplerinin denetim noktaları, seyir faaliyetleri ve aranan şahıslara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, grubun yöneticileri F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.