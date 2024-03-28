Radyasyondan korunma yolları

Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİRKUM), vatandaşların ne kadar radyasyona maruz kaldığını araştırıyor. Ölçüm yaptırmak isteyenler merkezin internet adresine başvurabiliyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Haluk Koralay, "Dünya Sağlık Örgütü iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kansere yakalanma ihtimalini artırdığını ifade ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir limit değeri var. Biz ona göre ölçüm yapıp raporlarımızı hazırlıyoruz. Türkiye'de bu alanda tek merkeziz" dedi. Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gaye Umurhan, "Cep telefonu gece yatarken başucuna konulmamalı, kablosuz bluetooth kulaklık takılmamalı; çünkü küçük baz istasyonunu kulağınızda taşıyorsunuz. Cep telefonu 800-900 megahertz, kablosuz bluetooth kulaklık 2 bin 100 megahertz ile çalışıyor. Bebek telsizleri beşiğin içinde olmamalı, wireless gece kapatılmalı, tablet, laptop yastık üzerinde kullanılmalı. Davlumbaz ve mikrodalgalar çalışırken mutfaktan uzaklaşılmalı" bilgilerini verdi.