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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Rahatsızlanan asker şehit oldu

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ANKARA
Rahatsızlanan asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da görev esnasında rahatsızlanan piyade uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Alparslan Hudut Karakolu Çaldıran sorumluluk sahasında görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Rahatsızlanan asker şehit oldu
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