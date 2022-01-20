Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez’i başından vurarak katletmişti! Erez’in eniştesi konuştu!

20 SUÇ KAYDI VARMIŞ!
Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.
Hemşire Ömür Erez su içerken öldürülmüştü! Ömür Erez'in son sözlerini görgü tanığı anlattı: Konya'dan belalım geldi...
Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı.
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HEMŞİRE ÖMÜR EREZ HAYATINI KAYBETTİ
Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Erez hayatını kaybetti.
SON DAKİKA: Kartal’da hemşire Ömür Erez'i su içerken silahla vurup öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada | Video
ÖMÜR EREZ'İN ENİŞTESİ KONUŞTU
Olaydan sonra Ömür Erez'in eniştesi Emin Basri Aydın sağlık merkezine geldi.
Emin Basri Aydın, "Konya'dan geldiğini duyduk, haberimiz yoktu. Eşimin teyzesinin kızı.