Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez’i başından vurarak katletmişti! Erez’in eniştesi konuştu!

20 SUÇ KAYDI VARMIŞ!

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

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