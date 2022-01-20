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Giriş Tarihi: 20.1.2022 20:31 Son Güncelleme: 20.1.2022 21:07

Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak katletmişti! Erez'in eniştesi konuştu!

DHA
Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez’i başından vurarak katletmişti! Erez’in eniştesi konuştu!

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen Ömür Erez su içtiği sırada bir saldırgan Rahmi Uygun tarafından başından silahla vurularak katledildi. Şüpheli Rahmi Uygun emniyetteki ifadesinde internetten tanışıp sevgili olduklarını söyleyerek; "Bir yıl önce ayrıldık. 200 bin lira borcu vardı vermedi beni rencide edici kelimeler kullandı" dediği öne sürülürken saldırı anlarına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Kan donduran olayın ardından hemşire Ömür Erez'in eniştesi Emin Basri Aydın konuştu. Bizim bu olaydan haberimiz yoktu. Evlenmiş boşanmış. Onunla alakalı mıdır değil midir bilmiyoruz. Konya’dan olduğunu ben de başkasından duydum" dedi.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

20 SUÇ KAYDI VARMIŞ!

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

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Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı.

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HEMŞİRE ÖMÜR EREZ HAYATINI KAYBETTİ

Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Erez hayatını kaybetti.

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ÖMÜR EREZ'İN ENİŞTESİ KONUŞTU

Olaydan sonra Ömür Erez'in eniştesi Emin Basri Aydın sağlık merkezine geldi.

Emin Basri Aydın, "Konya'dan geldiğini duyduk, haberimiz yoktu. Eşimin teyzesinin kızı.

'EVLENMİŞ BOŞANMIŞ'

Bizim bu olaydan haberimiz yoktu. Evlenmiş boşanmış. Onunla alakalı mıdır değil midir bilmiyoruz.

Konya'dan olduğunu ben de başkasından duydum" dedi.

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Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak katletmişti! Erez'in eniştesi konuştu!
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