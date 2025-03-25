Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Diyanet dini günler takvimiyle oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.3.2025 08:58 Son Güncelleme: 25.3.2025 08:58

Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Diyanet dini günler takvimiyle oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

Ramazan-ı Şerif’in son 10 gününe girilmesiyle bitiş tarihi de gündeme gelmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle Ramazan’ın son günü ve bayram tarihleri netleşti. İlk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulmaya başlamıştı. Bu yıl 29 gün sürecek olan on bir ayın sultanına veda edeceğimiz tarih merak ediliyor. Peki, 2025 oruç ne zamana bitiyor, son gün ne zaman?

Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Diyanet dini günler takvimiyle oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

1 Mart Cumartesi günü başlayan ve bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının son gününün ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar son iftar ve son teravih vakitlerini yerine getirerek her yıl olduğu gibi bu yılda da bayrama hazırlık yapacak. Peki, 2025 oruç ne zamana bitiyor, son gün ne zaman?

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının son günü ve orucun sona ereceği tarih belli oldu.

1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi arefe gününde son oruçların tutulmasıyla birlikte sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 (1 Nisan dahil) sona erecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Bayram 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü devam edecek.

2025 YILINDA KALAN DİNİ GÜNLER
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Diyanet dini günler takvimiyle oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?
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