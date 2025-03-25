Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Diyanet dini günler takvimiyle oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

1 Mart Cumartesi günü başlayan ve bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının son gününün ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar son iftar ve son teravih vakitlerini yerine getirerek her yıl olduğu gibi bu yılda da bayrama hazırlık yapacak. Peki, 2025 oruç ne zamana bitiyor, son gün ne zaman?