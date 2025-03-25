Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Diyanet dini günler takvimiyle oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

1 Mart Cumartesi günü başlayan ve bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının son gününün ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar son iftar ve son teravih vakitlerini yerine getirerek her yıl olduğu gibi bu yılda da bayrama hazırlık yapacak. Peki, 2025 oruç ne zamana bitiyor, son gün ne zaman?
ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının son günü ve orucun sona ereceği tarih belli oldu.
1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi arefe gününde son oruçların tutulmasıyla birlikte sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Bayram 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü devam edecek.
2025 YILINDA KALAN DİNİ GÜNLER
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe