Haberler Yaşam Haberleri RAMAZAN2IN SON GÜNÜ 2025: Oruç ne zaman bitiyor, Ramazan'ın son günü ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.3.2025 15:25 Son Güncelleme: 21.3.2025 15:25

RAMAZAN2IN SON GÜNÜ 2025: Oruç ne zaman bitiyor, Ramazan'ın son günü ne zaman?

İslam dünyasında sabır, ibadet ve manevi arınma ayı olarak kabul edilen Ramazan, milyonlarca Müslüman için büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek ay boyunca oruç tutulur, dualar edilir ve ibadetler artırılır. Aynı zamanda hayır işleri yapılarak manevi kazanç elde edilir. Ramazan ayının sonu ise, Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile kutlanan Ramazan Bayramı ile taçlanır. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen Ramazan, bu yıl 29 gün sürecek ve artık son haftasına girilmiş durumda. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman sona eriyor? Oruç hangi gün bitiyor?

RAMAZAN2IN SON GÜNÜ 2025: Oruç ne zaman bitiyor, Ramazan’ın son günü ne zaman?

Ramazan ayı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve oruç ibadeti ile geçirilir. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen Ramazan bu yıl toplam 29 gün sürecek. Bu süre boyunca yapılan ibadetler, dualar ve hayır işleri, bayram ile taçlandırılır. Peki, oruç ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü ne zaman? İşte Ramazan ayının bitiş tarihi ve bayramın başlangıç günü...

RAMAZAN AYI 2025 NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başladı ve bu yıl 29 gün sürecek. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 29 Mart Cumartesi günü sona ererken aynı zamanda bugün arefe günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3. günü 1 Nisan Salı

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RAMAZAN2IN SON GÜNÜ 2025: Oruç ne zaman bitiyor, Ramazan'ın son günü ne zaman?
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