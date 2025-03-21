RAMAZAN2IN SON GÜNÜ 2025: Oruç ne zaman bitiyor, Ramazan’ın son günü ne zaman?

Ramazan ayı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve oruç ibadeti ile geçirilir. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen Ramazan bu yıl toplam 29 gün sürecek. Bu süre boyunca yapılan ibadetler, dualar ve hayır işleri, bayram ile taçlandırılır. Peki, oruç ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü ne zaman? İşte Ramazan ayının bitiş tarihi ve bayramın başlangıç günü...