Ramazan Bayramı mesajları 2024: En güzel, değişik, komik, resimli bayram mesajları ve şeker bayramı sözleri (İyi Bayramlar)

Bayram Mesajları 10 - "Ömer b. Hattâb ile birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 'Resûlullah şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı: Biri, Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür.'" (Müslim, Sıyâm, 138; Buhârî, Savm, 66) Bayramınız mübarek olsun.

Bayram Mesajları 11 - Rahmet ayı Ramazan ayının en faziletli günü Ramazan Bayramınız sevdiklerinizle birlikte geçsin, bayramınız mübarek olsun.

Bayram Mesajları 12 - Allah'ım! Sen bu mübarek Ramazan ayının suyu hürmetine dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bayramımızı mübarek eyle, âmin. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.