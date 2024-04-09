Ramazan Bayramı mesajları 2024: En güzel, değişik, komik, resimli bayram mesajları ve şeker bayramı sözleri (İyi Bayramlar)

Ramazan Bayramı mesajları 2024 ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Yılın ilk dini bayramında sevdiklerine 'İyi Bayramlar' ve 'Bayramınız Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler uzun, kısa, kurumsal, sade, resimli Ramazan Bayramı mesajları ile paylaşımlarına başladı. Uzaktaki dostlar, yakınlar ve akrabalarla bayram coşkusunu paylaşılıyor. Bu noktada en güzel, yeni, dualı, anlamlı, resimli (Şeker) Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de erişime açıldı. İşte en yeni, farklı, komik bayram mesajları ve sözleri derlemesi.
BAYRAM MESAJLARI RAMAZAN ÖZEL 2024
En güzel Ramazan Bayramı mesajları paylaşılmaya başladı. Eşe dosta gönderilecek samimi seçeneklerin yanı sıra kurumsal bayram tebrik mesajı göndermek isteyenler için en güzel bayram mesajları sabah.com.tr'de.
İşte, bayram kutlama mesajları:
Bayram Mesajları 1 - Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bayram Mesajları 2 - Kapı çalar çocuklar koşar; eller uzatılır dostlar tutar... Ramazan Bayramı'nda bütün kalpler birlikte atar. Hayırlı bayramlar...
Bayram Mesajları 3 - Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bayram Mesajları 4 - Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Bayram Mesajları 5 - Şekerlerinizin, harçlığınızın ve huzurunuzun en bol olduğu nice bayramlara, bayramınız kutlu olsun.
Bayram Mesajları 6 - Bayramların en güzeli en sevdiklerinizle beraber olduğunuz bayramdır, bu bayramda sevdiklerinizle olmanız dileğiyle, iyi bayramlar.
Bayram Mesajları 7 - Bugün en güzel kıyafetlerinizi giyip en güzel kokularınızı sürüp yakınlarınızla en mutlu bayramınızı geçirmenizi diliyorum, bayramınız mübarek olsun.
Bayram Mesajları 8 - Ramazan bitti, oruçlar tutuldu, şimdi bayramda büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüp keyifli vakit geçirmekte, herkese iyi bayramlar.
Bayram Mesajları 9 - Bayramınız şeker kadar tatlı sohbetlerle, bayramlıklarınız kadar güzel aile ortamıyla geçsin, hayırlı bayramlar.
Bayram Mesajları 10 - Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlаr gerçek olsun, аcılаr son bulsun. Bаyrаmınız mübаrek olsun.
Bayram Mesajları 10 - "Ömer b. Hattâb ile birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 'Resûlullah şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı: Biri, Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür.'" (Müslim, Sıyâm, 138; Buhârî, Savm, 66) Bayramınız mübarek olsun.
Bayram Mesajları 11 - Rahmet ayı Ramazan ayının en faziletli günü Ramazan Bayramınız sevdiklerinizle birlikte geçsin, bayramınız mübarek olsun.
Bayram Mesajları 12 - Allah'ım! Sen bu mübarek Ramazan ayının suyu hürmetine dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bayramımızı mübarek eyle, âmin. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2024
Ramazan Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun…
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!
İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mubarek olsun.
Dilerim ki her anın şu an bubayram mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur.Bayramın kutlu olsun.
Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun…
Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramı'nı kutluyorum...
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temmeni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramı'nı kutluyorum...
Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.