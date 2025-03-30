Ramazan Bayramı’nda acı haber! 5 yaşındaki Sinan sulama kanalına düşüp, öldü

Olay, öğle saatlerinde Çimeliyeniköy'de meydana geldi. İddiaya göre şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen Sinan Yavaş, yolda yürürken dengesini kaybedip, sulama kanalına düşerek gözden kayboldu.

Küçük çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek su içerisinde arama başlattı. Aramalar sürerken olay yerinden 5 kilometre uzaklıktan acı haber geldi. Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan'ın cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.