Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 İlk Sahur ve İlk Oruç Tarihi Belli Oldu!

Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanı sıra sahur, iftar ve teravihlerle birlikte İslam dünyasında ayrı bir yere sahip. Mübarek aya hazırlık yapanlar için Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi de ilk sahurdan bayram tarihine kadar pek çok önemli günü bir araya getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor. Müslümanlar yılın ilk orucunu da aynı gün tutacak.
Ramazan'ın başlamasıyla birlikte sahur ve iftar sofraları kurulacak, camilerde teravih namazları kılınacak. 2027 yılında Ramazan ayı kış dönemine denk geliyor.
İlk oruç için 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Böylece 8 Şubat Pazartesi günü imsak vaktiyle birlikte 2027 yılının ilk orucu başlayacak.
Ramazan ayının ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı yatsı namazının ardından kılınacak. İlk sahur ve ilk teravih aynı gece idrak edilecek.
Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde camilerde özel programlar düzenlenirken ibadetler de gece boyunca devam edecek.
Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 9 Mart Salı günü başlayacak.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2027 dini günler takviminde Ramazan ayının yanı sıra kandiller, bayramlar ve diğer önemli tarihler de yer aldı.