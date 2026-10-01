Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 İlk Sahur ve İlk Oruç Tarihi Belli Oldu!

2027 KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde camilerde özel programlar düzenlenirken ibadetler de gece boyunca devam edecek.