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Giriş Tarihi: 1.10.2026 09:33

Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 İlk Sahur ve İlk Oruç Tarihi Belli Oldu!

Müslüman alemi için manevi anlamı büyük olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2027 dini günler takvimiyle birlikte ilk sahur, ilk oruç ve teravih namazına ilişkin tarihler de belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, 2027 Diyanet takvimi...

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Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 İlk Sahur ve İlk Oruç Tarihi Belli Oldu!
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Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanı sıra sahur, iftar ve teravihlerle birlikte İslam dünyasında ayrı bir yere sahip. Mübarek aya hazırlık yapanlar için Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi de ilk sahurdan bayram tarihine kadar pek çok önemli günü bir araya getirdi.

2027 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor. Müslümanlar yılın ilk orucunu da aynı gün tutacak.

Ramazan'ın başlamasıyla birlikte sahur ve iftar sofraları kurulacak, camilerde teravih namazları kılınacak. 2027 yılında Ramazan ayı kış dönemine denk geliyor.

İLK SAHUR VE İLK TERAVİH NE ZAMAN?

İlk oruç için 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Böylece 8 Şubat Pazartesi günü imsak vaktiyle birlikte 2027 yılının ilk orucu başlayacak.

Ramazan ayının ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı yatsı namazının ardından kılınacak. İlk sahur ve ilk teravih aynı gece idrak edilecek.

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2027 KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde camilerde özel programlar düzenlenirken ibadetler de gece boyunca devam edecek.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 9 Mart Salı günü başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

2027 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2027 dini günler takviminde Ramazan ayının yanı sıra kandiller, bayramlar ve diğer önemli tarihler de yer aldı.

  • 4 Ocak 2027 Pazartesi: Miraç Kandili
  • 22 Ocak 2027 Cuma: Berat Kandili
  • 8 Şubat 2027 Pazartesi: Ramazan başlangıcı
  • 5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi
  • 8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arifesi
  • 9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün
  • 10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün
  • 11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün
  • 15 Mayıs 2027 Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
  • 16 Mayıs 2027 Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
  • 17 Mayıs 2027 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
  • 18 Mayıs 2027 Salı: Kurban Bayramı 3. gün
  • 19 Mayıs 2027 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
  • 6 Haziran 2027 Pazar: Hicri Yılbaşı
  • 15 Haziran 2027 Salı: Aşure Günü
  • 13 Ağustos 2027 Cuma: Mevlid Kandili
  • 29 Kasım 2027 Pazartesi: Üç ayların başlangıcı
  • 2 Aralık 2027 Perşembe: Regaib Kandili
  • 24 Aralık 2027 Cuma: Miraç Kandili

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Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2027 İlk Sahur ve İlk Oruç Tarihi Belli Oldu!
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